Resmi Gazete’de yayımlanan 23 Mart 2026 tarihli kararlar arasında yönetmelik değişiklikleri, atamalar ve yeni düzenlemeler dikkat çekti. Özellikle elektrikli araç kullanıcılarını ilgilendiren şarj hizmetlerine yönelik "Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı. Değişiklikler ve alınan kararlar Resmi Gazete'de yer alırken bugünün atamaları ve kararları neler haberimizde yer alıyor.

23 Mart 2026 tarihli ve 33202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar kamuoyuyla paylaşıldı. Günün öne çıkan düzenlemeleri arasında enerji, meslek odaları ve kamu kurumlarına ilişkin yönetmelik değişiklikleri yer aldı.

BUGÜNKÜ RESMİ GAZETE KARARLARI 23 MART 2026!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Jandarma Genel Komutanlığına Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İkili Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Ortak Komitesinin 1/2023 Sayılı Kararı Kapsamı Tercihli Menşe Kuralları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/8)–– Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2026/1),

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

