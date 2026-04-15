Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bursluluk sınavı olarak da bilinen İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) 26 Nisan Pazar günü düzenlenecek. Sınav tarihine kısa bir süre kalması nedeniyle adayların sınav giriş belgelerine yönelik araştırmaları hız kazandı. Peki, bursluluk (İOKBS) sınav yerleri sorgulama ekranı açıldı mı?

Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl 26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu" geçtiğimiz aylarda paylaşılmış, sınav sürecine yer verilmişti. Sınava kısa bir süre kalması nedeniyle sınav giriş belgeleri gündeme geldi. Bursluluk (İOKBS) sınav giriş belgeleri adayların yanında bulundurması gereken belgelerden biri.

BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Kılavuzda yer alan bilgiye göre, bursluluk (İOKBS) sınav yerleri bilgisinin de yer aldığı fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınabilecek. İOKBS sınav giriş belgelerinin bu hafta içi (15-17 Nisan 2026 tarihleri arasında) içerisinde yayımlanması bekleniyor.



SINAV VE SONUÇ TARİHİYLE İLGİLİ BİLGİLER

Sınav, 26 Nisan Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Sınavda tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilere dört seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek.

Ayrıca kılavuzda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle ilgili alınacak sınav tedbir hizmetlerine detaylı olarak yer verildi.

Sınav sonuçları, 1 Haziran 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Sınava ilişkin itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının yayımlanmasından itibaren en geç 5 beş takvim günü içinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yer alan e-İtiraz bölümünden elektronik veya yazılı olarak yapılabilecek.

