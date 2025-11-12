C130 kargo uçağı neden düştü? Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağı hakkında bilinenler
Gürcistan’da askeri kargo uçağı düştü. Gürcistan'ın Azerbaycan sınırına yakın bölgesinde düşen bir askeri kargo uçağıyla ilgili aramalar sürüyor. Havada parçalanmış görüntüler, dış müdahale ve mühimmat patlaması ihtimallerini gündeme getirirken resmi inceleme süreci başlatıldı. C130 kargo uçağı düşme nedeni araştırIıyor.
Türkiye’nin Azerbaycan’dan dönmekte olan Lockheed C‑130 Hercules tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan sınırından kısa bir süre sonra Sığnaği/Signagi yakınlarında düştü. 20 asker şehit olurken C130 kargo uçağı neden düştü, Gürcistan'da uçak neden düştü gibi aramalar hız kazandı.
C130 KARGO UÇAĞI NEDEN DÜŞTÜ?
Kazanın hemen ardından resmi makamlar, düşmenin nedenine ilişkin incelemenin başladığını duyurdu. Kaza kırım ekibinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü açıklayan Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamalar takip ediliyor. Radar kayıtlarında, uçağın düşme noktasına doğru H125 helikopterin uçtuğu belirtildi. C-130 tipli askeri kargo uçağının düşme nedenine ilişkin gerçekler resmi açıklamalar sonrası netleşecek.
GÜRCİSTAN'DA DÜŞEN ASKERİ KARGO UÇAĞI HAKKINDA BİLİNENLER
Kaza bölgesi olarak Sighnaghi Municipality (Kakheti bölgesi, Gürcistan) belirtildi. Uçağın Azerbaycan sınırından yaklaşık 5 km içeride düştüğü bildirildi.
Uçak, Azerbaycan’ın Gence kentinden kalktıktan sonra Türkiye’ye dönüş hattındaydı. Yetkililer, olay anında yaptığı açıklamalarda arama-kurtarma çalışmalarının Gürcistan ve Türkiye koordinasyonuyla yürütüldüğünü açıklamıştı.
20 şehidimizin olduğu açıklanırken, MSB 20 askerin isimlerini, memleketlerini ve rütbelerini duyurdu.