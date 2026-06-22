A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları için geri sayıma geçti. İlk etap mücadelelerinde önemli galibiyetlere imza atan Filenin Efeleri, şimdi gözünü Polonya'da oynanacak kritik karşılaşmalara çevirdi. ''Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?'' merak edilirken Filenin Efeleri 2026 VNL maç programı da gündemde.

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, ilk hafta karşılaşmalarının ardından ikinci etap için hazırlıklarını sürdürüyor. Turnuvanın üç haftalık lig aşamasında her takım toplam 12 maça çıkarken, puan tablosunda ilk sekiz sırada yer alan ekipler final etabına yükselme hakkı elde edecek. Peki, Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Filenin Efeleri 2026 VNL maç programı

ÇİN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta ilk maçında Çin ile karşı karşıya gelecek. Filenin Efeleri'nin Çin sınavı 24 Haziran 2026 Çarşamba günü oynanacak. Polonya'nın Gliwice kentindeki mücadele Türkiye saati ile 14.00'te başlayacak.

Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Filenin Efeleri 2026 VNL maç programı

ÇİN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Çin-Türkiye voleybol maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Voleybolseverler mücadeleyi 24 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'ten itibaren TRT Spor'dan takip edebilecek.



Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Filenin Efeleri 2026 VNL maç programı

FİLENİN EFELERİ VNL 2026 İLK HAFTA SONUÇLARI

Türkiye 1-3 ABD

Türkiye 3-0 Fransa

Türkiye 0-3 İtalya

Kanada 2-3 Türkiye

Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Filenin Efeleri 2026 VNL maç programı

FİLENİN EFELERİ VNL 2026 MAÇ PROGRAMI

2.Hafta (Gliwice, Polonya)

24 Haziran 2026

14.00 Çin-Türkiye

25 Haziran 2026

21.00 Polonya-Türkiye

27 Haziran 2026

21.30 Türkiye-Arjantin

28 Haziran 2026

17.30 Belçika-Türkiye

3.Hafta (Belgrad, Sırbistan)

15 Temmuz 2026

21.00 Sırbistan-Türkiye

17 Temmuz 2026

17.30 Türkiye-Ukrayna

18 Temmuz 2026

17.30 Türkiye-Slovenya

19 Temmuz 2026

14.00 Türkiye-İran

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