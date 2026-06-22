Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Filenin Efeleri 2026 VNL maç programı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları için geri sayıma geçti. İlk etap mücadelelerinde önemli galibiyetlere imza atan Filenin Efeleri, şimdi gözünü Polonya'da oynanacak kritik karşılaşmalara çevirdi. ''Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?'' merak edilirken Filenin Efeleri 2026 VNL maç programı da gündemde.
2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, ilk hafta karşılaşmalarının ardından ikinci etap için hazırlıklarını sürdürüyor. Turnuvanın üç haftalık lig aşamasında her takım toplam 12 maça çıkarken, puan tablosunda ilk sekiz sırada yer alan ekipler final etabına yükselme hakkı elde edecek. Peki, Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?
ÇİN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta ilk maçında Çin ile karşı karşıya gelecek. Filenin Efeleri'nin Çin sınavı 24 Haziran 2026 Çarşamba günü oynanacak. Polonya'nın Gliwice kentindeki mücadele Türkiye saati ile 14.00'te başlayacak.
ÇİN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?
Çin-Türkiye voleybol maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Voleybolseverler mücadeleyi 24 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'ten itibaren TRT Spor'dan takip edebilecek.
FİLENİN EFELERİ VNL 2026 İLK HAFTA SONUÇLARI
Türkiye 1-3 ABD
Türkiye 3-0 Fransa
Türkiye 0-3 İtalya
Kanada 2-3 Türkiye
FİLENİN EFELERİ VNL 2026 MAÇ PROGRAMI
2.Hafta (Gliwice, Polonya)
24 Haziran 2026
14.00 Çin-Türkiye
25 Haziran 2026
21.00 Polonya-Türkiye
27 Haziran 2026
21.30 Türkiye-Arjantin
28 Haziran 2026
17.30 Belçika-Türkiye
3.Hafta (Belgrad, Sırbistan)
15 Temmuz 2026
21.00 Sırbistan-Türkiye
17 Temmuz 2026
17.30 Türkiye-Ukrayna
18 Temmuz 2026
17.30 Türkiye-Slovenya
19 Temmuz 2026
14.00 Türkiye-İran