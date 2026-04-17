Cuma mesajları her hafta olduğu gibi bu hafta da unutulmadı. Bir mübarek cuma gününü daha karşılayan vatandaşlar, cuma mesajlarını çeştli mecralar üzerinden paylaşıyor. Mesajlarda son günlerde yaşanan okul saldırıları nedeniyle birlik beraberlik vurgusu yapılıyor. İşte birlik-beraberlik mesajı içeren cuma mesajları ve sözleri...

Müslümanlar için büyük öneme sahip olan Cuma günü, sabır, dua ve kardeşlik vurgusuyla bir kez daha idrak ediliyor.İslam âleminde mübarek kabul edilen Cuma günü, birlik, beraberlik ve manevi arınma çağrılarıyla karşılanıyor.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILAN CUMA MESAJLARI

"Ey iman edenler! Sabredin, kararlılıkta yarışın, düşmana karşı hazırlıklı olun (birbirinize dayanıp bağlanın), Allah’a karşı gelmekten sakının ki başarıya ulaşabilesiniz."

"Cuma; kalbin Allah’a en yakın olduğu, duanın göğe en hızlı ulaştığı kutlu zamandır. Bugün edilen her dua, yarınlara umut; her güzel niyet, hayatlara bereket olsun.Rabbim; gönlünüzdeki tüm hayırlı dilekleri kabul eylesin. "

“Çocuk, evliliğin meyvesi ve evlerin neşesidir. Çocuk, toplumların umudu ve geleceğidir. Çocuk temizliğin ve şeffaflığın sembolüdür.Bir baba, çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz" (Hadis-i Şerif)

"Allah, iman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlara söz vermiştir; onlar için bağışlama ve büyük bir mükâfat vardır. (Mâide Suresi – 9. Ayet)Mübarek Cuma gününün; imanımızı tazelemesine, gönüllerimizi arındırmasına, birlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesine vesile olmasını, gönüllerimize huzur, hanelerimize rahmet getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum."