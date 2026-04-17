Cuma mesajları resimli, ayet, hadis içerikli.... Birlik-beraberlik mesajı içeren cuma sözleri
Cuma mesajları her hafta olduğu gibi bu hafta da unutulmadı. Bir mübarek cuma gününü daha karşılayan vatandaşlar, cuma mesajlarını çeştli mecralar üzerinden paylaşıyor. Mesajlarda son günlerde yaşanan okul saldırıları nedeniyle birlik beraberlik vurgusu yapılıyor. İşte birlik-beraberlik mesajı içeren cuma mesajları ve sözleri...
Müslümanlar için büyük öneme sahip olan Cuma günü, sabır, dua ve kardeşlik vurgusuyla bir kez daha idrak ediliyor.İslam âleminde mübarek kabul edilen Cuma günü, birlik, beraberlik ve manevi arınma çağrılarıyla karşılanıyor.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILAN CUMA MESAJLARI
"Ey iman edenler! Sabredin, kararlılıkta yarışın, düşmana karşı hazırlıklı olun (birbirinize dayanıp bağlanın), Allah’a karşı gelmekten sakının ki başarıya ulaşabilesiniz."
"Cuma; kalbin Allah’a en yakın olduğu, duanın göğe en hızlı ulaştığı kutlu zamandır. Bugün edilen her dua, yarınlara umut; her güzel niyet, hayatlara bereket olsun.Rabbim; gönlünüzdeki tüm hayırlı dilekleri kabul eylesin. "
“Çocuk, evliliğin meyvesi ve evlerin neşesidir. Çocuk, toplumların umudu ve geleceğidir. Çocuk temizliğin ve şeffaflığın sembolüdür.Bir baba, çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz" (Hadis-i Şerif)
"Allah, iman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlara söz vermiştir; onlar için bağışlama ve büyük bir mükâfat vardır. (Mâide Suresi – 9. Ayet)Mübarek Cuma gününün; imanımızı tazelemesine, gönüllerimizi arındırmasına, birlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesine vesile olmasını, gönüllerimize huzur, hanelerimize rahmet getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum."
"Bu mübarek gün hürmetine; esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere tüm milletimizin işleri hayırlı, kazançları bereketli olsun. Rahmet kapılarının ardına kadar açık olduğu bu müstesna vakitte; dualarımız kabul, yolumuz istikamet üzere olsun.
Hayırlı Cumalar"
"Cuma duası: rabb'im! içimizdeki hırsı kanaate, öfkeyi sükunete, karanlığı ise marifetine çevir. Kalplerimizi kinin ağırlığından arındır; bizleri zulme engel, mazluma nefes, darda kalana rahmet eyle."
" Ümmetin,milletin Cuma'sı hayırlara vesile olsun. Allah, namaz ve dualarımızı yüce katında makbul kılsın.Hasta kullarına şifa buyursun.Bizi görünür ve görünmez her sıkıntıdan kurtarsın ve korusun.Bizi selâmete ulaştırsın.Bizi bağışlasın.Bize acısın"
"O Kadar
Kötülüğün Bulunduğu
Bir Devirde,
Kalbini Temiz Tutanlara,
Selam Olsun...Hayırlı cumalar."
"Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.”
"Rabbim bugünü dertlerin azaldığı,
umutların çoğaldığı,duaların karşılık bulduğu bir Cuma eylesin"
"Cuma S. 9 Âyet:
"Ey iman edenler cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah’ı anmaya koşun! Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.Bu mübârek gün gönlünüze huzur hanenize bereket ömrünüze sağlık getirsin. Rabbim duâlarınızı kabul eylesin.
Duâ eder duâ bekleriz"
"Efendimizin (S.A.V) izinde, hakikat yolunda elif gibi dimdik... Cumamız mübarek, ibadetlerimiz kabul olsun. Selam ve dua ile. "
"Allah'ım! Doğru zamanda, doğru yerde hayırlı kapılar aç. Küle dönmüş bahçelerimizi rahmetinle yeniden çiçeklendir. Yürüdüğümüz yolları Latif isminle güzelleştir. Kalbimizdeki niyetleri, kabul et… Sevindir. Umutlsrımızı hayal kırıklığına çevirme.Amin"
"Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla,
Allah yolunda harcama yapın; kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin, kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever."
"Dertlilere deva,
Borçlulara eda,
Hastalara da Şifa versin.
HAYIRLI CUMALAR"
"Sen cuma gününün hürriyet kadar kutsal olduğunu onlara anlat. Dostlar Cumamız mübarek olsun"