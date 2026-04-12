Delikanlı dizisinin yeni öncesinde 2. bölüm yayın tarihi, yayın günü ve hikayede yaşanacak gelişmeler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Özellikle ikinci bölümde Yusuf’un geçmişi ve kurduğu planların nasıl ilerleyeceği dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor.

Show TV’nin yeni dizisi Delikanlı, ilk bölümüyle ekran macerasına hızlı bir başlangıç yaptı. İzleyiciden yoğun ilgi gören yapımın yeni bölümüne ilişkin detaylar ve hikayede yaşanacak gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Peki, Delikanlı 2. bölüm ne zaman?

DELİKANLI 2. BÖLÜM NE ZAMAN?

Delikanlı dizisinin ikinci bölümü 13 Nisan 2026 Pazartesi günü izleyiciyle buluşacak. İlk bölümüyle kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, yeni bölümüyle ekran yolculuğunu sürdürmeye hazırlanıyor.

Delikanlı 2. bölüm ne zaman? İşte yeni bölümde yaşanacaklar

DELİKANLI 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dizinin yeni bölümünde Yusuf’un geçmişten bugüne uzanan dönüşümü hikayenin merkezinde yer alacak. Polisler tarafından kıstırıldıktan sonra yaralı halde kaçmayı başaran Yusuf’un içine sürüklendiği karanlık süreç, onu geri dönüşü zor bir yolun içine çeker. Günümüzde ise artık daha güçlü, soğukkanlı ve planlı bir karaktere dönüşen Yusuf, geçmişiyle yüzleşmeye başlar.

Delikanlı 2. bölüm ne zaman? İşte yeni bölümde yaşanacaklar

Özellikle Hazan ile yıllar sonra yaşanan karşılaşma, hikayede duygusal gerilimi artıracak önemli gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor. Yusuf’un perde arkasında yürüttüğü planlar adım adım ilerlerken, Sarp’ın iş dünyasında aldığı darbe dengeleri değiştirecek. Dila’nın Yusuf ile yakınlaşması ise yeni bir kırılma noktası oluşturacak.

Delikanlı 2. bölüm ne zaman? İşte yeni bölümde yaşanacaklar

DELİKANLI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Delikanlı dizisi her hafta Pazartesi akşamları ekranlara geliyor. Show TV’de yayınlanan dizi, haftanın ilk gününde izleyiciyle buluşarak prime time rekabetinde yer alıyor. Yayın saatinin 20.00 olması, dizinin geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasını sağlıyor.

Delikanlı 2. bölüm ne zaman? İşte yeni bölümde yaşanacaklar

OYUNCULARI

Yönetmenliğini Zeynep Günay ve Recai Karagöz'ün, senaryosunu ise Aybike Ertürk ve ekibi'nin üstlendiği Delikanlı'nın kadrosunda,

Mert Ramazan Demir (Yusuf), Melis Sezen (Hazan), Salih Bademci (Sarp), Mina Demirtaş (Dila), Onur Ünsal (Kamer), Gökhan Yıkılan (Korkut), Erdem Adilce (Remzi), Asena Girişken (Arzu), Velatnu Aydın (Murat), Fırat Altunmeşe (Saffet), Zehra Barto (Elmas), Dilara Yılmaz (Asya), Mine Teber (Meryem), Elçin Atamgüç (Makbule), Zamire Zeynep Özdemir (Nazan), Kerimcan Kamal (Tahsin), Necat Bayar (Tayyar), Ergun Kuyucu (Hüsnü), Sinem Öcalır (Fidan), Hakan Eksen (Gürbüz), Tuana Naz Tiryaki (Elif), Aslı Kaplan (Nimet), Gökhan Güvenatam (Halil) ve Devrim Yakut (Zühre) gibi isimler yer alıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası