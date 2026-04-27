Delikanlı dizisinin Miran'ı belli oldu! Deneyimli oyuncu Uğur Aslan, bu akşam yayınlanacak dördüncü bölümde hikâyeye dahil olarak dengeleri değiştirecek.

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan OGM Pictures imzalı “Delikanlı” dizisinin yapımcılığını Onur Güvenatam üstleniyor. Dizinin merakla beklenen karakteri Miran’a hayat veren Uğur Aslan, bu akşam yayınlanacak dördüncü bölümde hikâyeye dahil olarak dengeleri değiştirecek. Yayınlanan fotoğraflar, yeni bölüme olan heyecanı daha da artırdı. Miran’ın Yusuf’la kesişen yolu ise onu hiç beklemediği bir hedefe, kendi doğrularını yeniden sorgulayacağı güçlü bir hikâyenin içine sürükleyecek.

UĞUR ASLAN KİMDİR?

9 Şubat 1972'de Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Melekli köyünde doğdu. Dokuz çocuklu bir ailenin en küçük çocuğudur. İlk ve orta öğrenimini Reyhanlı Devlet Parasız Yatılı Okulu'nda, lise öğrenimini Antakya Ticaret Lisesi'nde tamamladı. Lise yıllarında tiyatro ile ilgilendi. Hatay Kültür Tiyatro Topluluğu'nun sahnelediği Bir Şehnaz Oyun adlı eserde calandırdığı Baron Refik rolü, ilk önemli oyunculuk deneyimi idi.



Bu tiyatroda aralarında Keşanlı Ali Destanı, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Şahları da Vururlar, Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı oyunlarının da bulunduğu yirmiden fazla oyunda rol aldı. Üniversite öğrenimi için Ankara'ya gitti. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk alanında yüksek öğrenim gördü. Yükseköğrenimini tamamladıktan sonra bir süre yalnız müzikle uğraştı ve İstanbul'a yerleşti. Üniversiteden arkadaşı Sema Ergenekon ile 1999 yılında evlendi. Çiftin, ikisi kız biri erkek olmak üzere üç çocuğu oldu.



Aslan, 2005 yılında senaryosunu Sema Ergenekon'un yazdığı Gümüş adlı dizide Orhan karakterini canlandırdı. Uğur Aslan'ın Dayan Gönlüm adlı şarkısı dizide sık sık yer aldı. Aslan, 2007 yılında Dayan Gönlüm adlı rock albümü çıkardı. Oyunculuğa, İki Aile, Yer Gök Aşk, Kayıp, Karadayı gibi Türk televizyon dizilerinde rol alarak devam etti. 2021-2024 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Yargı dizisindeki komiser Eren rolü ile popüler oldu.

8 kişilik bir orkestra eşliğinde arabesk şarkılar seslendirerek seyirciye kendi anılarını anlattığı "Afara: Bir Arabesk Müzikali" adlı müzikal tiyatroyu 2021 yılında sahnelemeye başladı. 2022 yılında Kanal D'de yayımlanan Afara adlı müzik-eğlence programını sundu.



Televizyon programında ve Afara: Bir Arabesk Müzikali'nde sık sık seslendirdiği Yaradan Kurban adlı parça için tekli albüm çıkardı.





