Arazi sahipleri yolu kapattı! Vatandaşın alternatif güzergahı da gitti
Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir yol, mahkeme kararıyla özel mülkiyet sınırları içerisinde kaldığı belirlenerek trafiğe kapatıldı. Ancak aletnatif güzergahın da kapatıldığı iddiası bölge halkını isyan ettirdi.
- Yol, mülkiyet anlaşmazlığı nedeniyle yargıya taşındı.
- Mahkeme kararı doğrultusunda tapu ve kadastro ekipleri ölçüm yaptı.
- Yapılan tespitler sonucunda yolun özel mülkiyet sınırları içinde kaldığı belirlendi.
- Arazi sahipleri tarafından yol tel örgü ile araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
- Alternatif güzergahın da kimliği belirsiz kişilerce toprak dökülerek kapatıldığı iddia edildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesi Karaisalı Mahallesi Kısalı Sokakta bulunan ve Hasan Ülküdür'e ait arazi üzerinden geçtiği belirtilen yol ile ilgili yaşanan mülkiyet anlaşmazlığı yargıya taşındı.
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YOL, YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI
Mahkeme tarafından verilen karar doğrultusunda süreç Anamur İcra Müdürlüğü gözetiminde yürütülürken, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ekipleri bölgede ölçüm çalışması gerçekleştirdi.
Yapılan tespitlerde söz konusu yolun özel mülkiyet sınırları içerisinde kaldığının belirlenmesi üzerine arazi sahipleri tarafından tel örgü çekilerek yol araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
ALTERNATİF GÜZERGAHI DA KAPATMIŞLAR
Yolun kapanmasının ardından bölge sakinleri ulaşımlarını alternatif bir güzergah üzerinden sağlamaya başladı. Ancak iddialara göre gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından alternatif yolun bazı noktalarına toprak döküldü. Yolun araç geçişine engel olacak şekilde kapatıldığını gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
Alternatif güzergahın da kullanılamaz hale gelmesiyle mahallede ulaşım sorununun daha da büyüdüğü belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatılması bekleniyor.