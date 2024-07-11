Depremden etkilenen Hatayspor'un maçları Süper Lig 2024-2025 sezonunda Mersin Stadyumu'nda oynayacak

Bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezon maç takvimini açıklamasının ardından Hatayspor'un maçları nerede oynanacak merak edildi. Depremden etkilenen Hatayspor, 7. haftada bay geçecek.

Süper Lig 2024-2025 maç takvimine göre takımların karşılaşmaları belli oldu. Fenerbahçe ile Galatasaray 6. haftada derbide karşılaşırken depremden etkilenen ve deprem bölgesi ilan edilen Hatay'da maçların hangi stadyumda oynanacağı merak konusu oldu.

HATAYSPOR MAÇLARINI NEREDE OYNAYACAK?

Hatayspor'un Süper Lig maçları, Mersin Stadyumu'nda oynayacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hatayspor'un maçlarıyla ilgili şu sözleri söylemişti:

"Hatayspor, önümüzdeki sezon Süper Lig maçlarını Mersin Stadyumu'nda oynayacak.”

SÜPER LİG 2024-2024 MAÇ TAKVİMİNE GÖRE BAY GEÇEN HAFTALAR

1. hafta: Kayserispor

2. hafta: Trabzonspor

3. hafta: Beşiktaş

4. hafta: Gaziantep FK

5. hafta: Göztepe

6. hafta: Başakşehir

7. hafta: Hatayspor

8. hafta: Fenerbahçe

9. hafta: Adana Demirspor

10. hafta: Rizespor

11. hafta: Galatasaray

12. hafta: Alanyaspor

13. hafta: Antalyaspor

14. hafta: Kasımpaşa

15. hafta: Bodrum FK

16. hafta: Samsunspor

17. hafta: Konyaspor

18. hafta: Sivasspor

19. hafta: Eyüpspor