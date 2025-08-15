Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
DGS tercihler ne zaman? 2025 DGS tercih kılavuzu ve taban puanları...

2025 yılında uygulanan DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar "tercihler ne zaman?" diye merak ediyor. Peki 2025 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, taban puanlar ne? İşte son gelişmeler ve tüm detaylar... 

ÖSYM tarafından uygulanan DGS 2025 sınavının ardından adaylar heyecanla sonuçları bekliyordu, dün açıklandı. Binlerce aday ise DGS 2025 tercih kılavuzunun  yayımlanmasını ve tercih döneminin ne zaman başlayacağını soruşturuyor. 

DGS'ye kaç kişi girdi, başvurdu? 2025 DGS'ye katılan aday sayısı - 1. Resim

DGS NEDİR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavıdır. 

 

DGS tercihler ne zaman? 2025 DGS tercih kılavuzu ve taban puanları... - 2. Resim

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 20 Temmuz'da uygulanan 2025-DGS'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sonuçları T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenebilir. 

DGS tercihler ne zaman? 2025 DGS tercih kılavuzu ve taban puanları... - 3. Resim

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM tarafından uygulanan DGS sınavının sonuçları dün (14 Ağustos 2025) erişime açıldı. Düne kadar binlerce aday sınav sonuçlarını merak ederken bugün ise tercih dönemi soruşturuluyor. Tercihlerin başlayacağı tarih henüz duyurulmazken geçtiğimiz yıl 30 Haziran'da uygulanan sınavın sonuçları 10 Eylül'de açıklanmıştı. Tercih süreci ise 18-24 Eylül aralığında gerçekleşmişti. Buna göre bu yıl da sonuçlardan 1 hafta sonra tercih sürecinin başlaması öngörülüyor. 

DGS'ye kaç kişi girdi, başvurdu? 2025 DGS'ye katılan aday sayısı - 2. Resim

DGS TERCİH KILAVUZU VE TABAN PUANLARI 

Öte yandan adaylar tercih kılavuzu ve taban başarı sıralamalarını araştırıyor.  DGS tercih kılavuzu şuan için yayımlanmadı. Dikey Geçiş Sınavı  tercih kılavuzu için bekleyiş sürüyor. 

