DGS tercihler ne zaman? 2025 DGS tercih kılavuzu ve taban puanları...

ÖSYM tarafından uygulanan DGS 2025 sınavının ardından adaylar heyecanla sonuçları bekliyordu, dün açıklandı. Binlerce aday ise DGS 2025 tercih kılavuzunun yayımlanmasını ve tercih döneminin ne zaman başlayacağını soruşturuyor.

DGS NEDİR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavıdır.

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 20 Temmuz'da uygulanan 2025-DGS'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sonuçları T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenebilir.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM tarafından uygulanan DGS sınavının sonuçları dün (14 Ağustos 2025) erişime açıldı. Düne kadar binlerce aday sınav sonuçlarını merak ederken bugün ise tercih dönemi soruşturuluyor. Tercihlerin başlayacağı tarih henüz duyurulmazken geçtiğimiz yıl 30 Haziran'da uygulanan sınavın sonuçları 10 Eylül'de açıklanmıştı. Tercih süreci ise 18-24 Eylül aralığında gerçekleşmişti. Buna göre bu yıl da sonuçlardan 1 hafta sonra tercih sürecinin başlaması öngörülüyor.

DGS TERCİH KILAVUZU VE TABAN PUANLARI

Öte yandan adaylar tercih kılavuzu ve taban başarı sıralamalarını araştırıyor. DGS tercih kılavuzu şuan için yayımlanmadı. Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu için bekleyiş sürüyor.