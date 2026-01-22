ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi’ne dair merak edilen tüm tarihler belli oldu. Adaylar ''DHBT 2026 ne zaman, başvurular ne zaman başlayacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?'' sorularına cevap ararken konuya ilişkin detaylar da netlik kazandı.

KPSS kapsamında uygulanan DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) sınavı için merak edilen tarihler ÖSYM resmi sitesi üzerinden açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar için sınava dair tüm detaylar paylaşıldı. Peki, DHBT 2026 ne zaman, başvurular ne zaman başlayacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

DHBT 2026 NE ZAMAN?

ÖSYM’nin açıkladığı resmi takvime göre 2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi 1 Kasım 2026 Pazar günü yapılacak. Tek oturum halinde uygulanacak sınavda adaylar, din hizmetleri alanına yönelik bilgi düzeyleri üzerinden değerlendirilecek.

2026 DHBT BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başvuruları 22 Eylül 2026 tarihinde başlayıp 30 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Başvurular ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Geç başvurular ise 5 Ekim 2026 tarihinde alınacak.

DHBT 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 DHBT sonuçlarının açıklanacağı tarih de ÖSYM tarafından duyuruldu. Takvime göre sınav sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sonuçlar ÖSYM’nin resmi internet sitesi ve AİS sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenilebilecek.



