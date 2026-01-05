Ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bazı isimler hakkında adli işlemler başlatıldı. Gündeme gelen gelişmelerin ardından, Kızılcık Şerbeti Fatih karakteriyle tanınan oyuncu Doğukan Güngör gözaltına alındı. Bu kapsamda Doğukan Güngör kimdir, neden gözaltına alındı araştırılıyor.

Son günlerde kamuoyuna yansıyan adli soruşturmalar, magazin ve dizi dünyasında yankı uyandırmaya devam ediyor. Ünlü isimleri kapsayan operasyonlara ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken ekranların tanınan oyuncularından Doğukan Güngör hakkında ortaya çıkan iddialar merak konusu oldu. Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterini canlandıran oyuncunun kariyeri, yer aldığı yapımlar ve gözaltı sürecine dair ayrıntılar araştırılıyor.

DOĞUKAN GÜNGÖR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Doğukan Güngör, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

DOĞUKAN GÜNGÖR KİMDİR?

Doğukan Güngör, 1 Temmuz 1996 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nde eğitim alan Güngör, sahne çalışmalarının yanı sıra kamera önü oyunculuğu alanında da çeşitli projelerde yer aldı. Oyunculuk eğitiminde farklı metotlarla çalışan Güngör, tiyatro sahnesinde klasik ve modern oyunlarda rol aldı.

Televizyon kariyerine 2018 yılında Meryem dizisiyle başlayan Güngör, 2020’de yer aldığı Zümrüdüanka dizisiyle daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Asıl çıkışını ise Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Fatih Ünal karakteriyle yaptı.

DOĞUKAN GÜNGÖR OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Oynadığı diziler:

Meryem - 2018

Zümrüdüanka - 2020

Hakim - 2022

Kızılcık Şerbeti - 2022-günümüz

Filmler:

Dilberay - 2022

Her Şeye Rağmen - 2023

Sadık Ahmet - 2024

Zaferin Rengi - 2024

