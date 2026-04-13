İbrahim Çelikkol ile Sıla Türkoğlu’nu buluşturan, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Dass Yapım imzalı Doktor Başka Hayatta dizisiyle ilgili iddialar gündem oldu. Peki, Doktor Başka Hayatta dizisi final mi yapıyor?

"Doktor Başka Hayatta" dizisinin dün akşam 6. bölümü yayınlandı. İbrahim Çelikkol ile Sıla Türkoğlu’nu buluşturan, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Dass Yapım imzalı dizi reytinglerde beklentiyi karşılamamış ve dizinin senaristi ve yönetmeni değişmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Doktor Başka Hayatta dizisi yakın zamanda ekran macerasını noktalayacak.

Kulislerden sızan bilgilere göre dizi için 6. bölümde final kararı alındı. Diziye final çekilmeyecek.

DOKTOR BAŞKA HAYATTA DİZİSİ KONUSU

Gerçek bir olaydan esinlenen hikaye; geriye dönüp baktığında hayal ettiği kişi olamadığıyla yüzleşmek zorunda kalan bir doktorun dramatik kırılma anına odaklanıyor. Geçirdiği ağır bir saldırının ardından son 12 yılına dair hiçbir şey hatırlamadan hayata dönen Umutpark Tıp Vakfı Hastanesi’nin dahi şefi Prof. Dr. İnan Kural (İbrahim Çelikkol), kendisini yabancısı olduğu bir dünyanın içinde bulur. Tanımadığı ilişkiler, anlamlandıramadığı bağlar ve cevapsız sorular arasında hayatını yeniden kurmak zorundadır.

