Dünyada en çok petrol rezervine sahip olan ülkeler: Venezuela petrol rezervi kaçıncı sırada?
ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri ve ekonomik baskıları, uzun süredir devam ederken gündemde dünyada en çok petrol rezervine sahip olan ülkeler yer aldı. Donald Trump yönetimi, ülkenin petrol gelirlerini kontrol eden Maduro hükümetine karşı yaptırımlar, tanker el koymaları ve askeri yığınak gibi adımlar attı. Kamuoyu ''Venezuela petrol rezervi kaçıncı sırada?'' sorusunun cevabını araştırırken sırlama oldukça dikkat çekti. İşte en çok petrole sahip ülkeler ve Venezuela petrol rezervi...
Dünya genelinde petrol rezervleri bakımından üst sıralarda yer alan ülkeler, hem ekonomik güç hem de jeopolitik etki açısından avantaj sağlerken gözler ABD ve Venezuela savaşına çevrildi. Peki, dünyada en çok petrol rezervine sahip olan ülkeler hangileri, Venezuela petrol rezervi kaçıncı sırada?
DÜNYADA EN ÇOK PETROL REZERVİNE SAHİP OLAN ÜLKELER
Suudi Arabistan, İran, Kanada ve Irak gibi ülkeler, yüksek rezervleri sayesinde küresel enerji piyasasında etkili konumda bulunurken zirvede Venezuela var.
- Venezuela: 303.2 milyar varil
- Suudi Arabistan: 267.2 milyar varil
- İran: 208.6 milyar varil
- Irak: 145 milyar varil
- Birleşik Arap Emirlikleri: 113 milyar varil
- Kuveyt: 101.5 milyar varil
- Rusya: 80 milyar varil
- Libya: 48.4 milyar varil
- Amerika Birleşik Devletleri: 45 milyar varil
- Nijerya: 37.3 milyar varil
- Kazakistan: 30 milyar varil
- Çin: 28.2 milyar varil
- Katar: 25.2 milyar varil
- Brezilya: 15.9 milyar varil
- Cezayir: 12.2 milyar varil
- Ekvador: 8.3 milyar varil
- Azerbaycan: 7 milyar varil
- Norveç: 6.9 milyar varil
- Meksika: 5.1 milyar varil
- Sudan: 5 milyar varil
- Hindistan: 5 milyar varil
- Umman: 5 milyar varil
- Vietnam: 4.4 milyar varil
- Kanada: 4.3 milyar varil
- Mısır: 3.3 milyar varil
- Arjantin: 3 milyar varil
- Malezya: 2.7 milyar varil
- Angola: 2.5 milyar varil
- Endonezya: 2.4 milyar varil
- Kolombiya: 2 milyar varil
- Gabon: 2 milyar varil
- Avustralya: 1.8 milyar varil
- Birleşik Krallık: 1.5 milyar varil
- Ekvator Ginesi: 1.1 milyar varil
- Brunei: 1.1 milyar varil
- Türkmenistan: 600 milyon varil
- Özbekistan: 594 milyon varil
- Ukrayna: 395 milyon varil
- Danimarka: 365 milyon varil
- Belarus: 198 milyon varil
- Şili: 150 milyon varil
VENEZUELA PETROL REZERVİ KAÇINCI SIRADA?
Venezuela yaklaşık 303 milyar varillik petrol rezervi ile dünya genelinde en büyük rezervlere sahip ülke konumunda bulunuyor. 303 milyar varil rezervle Venezuela, Suudi Arabistan, İran ve Kanada gibi ülkeleri geride bırakarak listenin zirvesinde yer alıyor.