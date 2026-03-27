Genç yıldız Arda Güler'e destek veren kız arkadaşı Duru Nayman'ın kim olduğu ve hayatı merak edilmeye başlandı.

Dünya Kupası yolunda kritik bir galibiyete imza atan A Milli Futbol Takımı’nın Romanya maçında sahadaki performans kadar tribünlerde yaşanan anlar da dikkat çekti. Özellikle Arda Güler’e verdiği destekle öne çıkan Duru Nayman, kısa sürede sosyal medyanın konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Peki, Duru Nayman kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

DURU NAYMAN KİMDİR?

Duru Nayman, 1 Şubat 2005 tarihinde doğdu. Spor kariyerine küçük yaşlarda 2014-2021 yılları arasında Fenerbahçe alt yapısında başladı. Ardından 2021-2024 yılları arasında Galatasaray Kadın Basketbol takımında yer aldı. ISDE Law & Business School (ISDE Hukuk ve Ekonomi Üniversitesi) ve Northumbria Üniversitesi'nde Spor çalışmalarında eğitim alıyor.

MAÇTAKİ ANLARI GÜNDEM OLDU

A Milli Futbol Takımı’nın Romanya’yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada tribünde yer alan Duru Nayman, erkek arkadaşı Arda Güler’e verdiği destekle dikkat çekti. Maç öncesinde ısınma sırasında Güler’in dikkatini çekmeye çalışan Nayman’ın heyecanlı anları kameralara yansıdı. İlk başta göz teması kuramayan Nayman’ın çevresindekilere verdiği tepkiler, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Daha sonra Arda Güler ile göz göze gelmeyi başaran Nayman’ın el sallayarak verdiği destek, maçın en konuşulan detaylarından biri oldu. Bu samimi anlar, futbolseverler tarafından ilgiyle karşılanırken sosyal medyada da çok sayıda yorum aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası