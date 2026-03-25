Gel Konuşalım program sunucularından Ece Erken, 25 Mart 2026 Çarşamba günü olan yayında yer almadı. Ekranda sunuculardan Nur Tuğba Namlı ve Hakan Hatipoğlu yer alırken Ece Erken'in yokluğu izleyiciler tarafından gündeme taşındı. Peki, Ece Erken neden yok, programdan ayrıldı mı?

ECE ERKEN NEDEN YOK, AYRILDI MI?

Ece Erken, 25 Mart 2026 Çarşamba günü programda yer almama nedenini sosyal medya hesabından açıkladı. Erken, oğlunun vize işlemleri için programda yer alamayacağını belirtti. "Yayın Nur Tuğba'ma, sizler de Allah'a, görüşürüz" sözleriyle ilerleyen bölümlerde ekranda yer alacağını ve programdan ayrılmadığının mesajını verdi.

ECE ERKEN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Ece Erken, 1 Mayıs 1978 yılında doğdıu. Sunuculuk kariyerine 12 yaşında başladı ve çeşitli radyo ve televizyon kanallarında çalıştı. En bilinen programları arasında Show TV'de yaptığı "Klip" serileri ve ATV'de sunduğu "Mavi Şeker" ve "Enbeyaz Geceler" bulunuyor. Ayrıca, "Nilgün" ve "Lise Defteri" gibi dizilerde oyunculuk yaptı. Erken'in ilk evliliğinden Eymen isimli bir oğlu bulunuyor. 2021'de Beşiktaş JK eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evlenmiş ancak Mahmutyazıcıoğlu 2022'de bir silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

GEL KONUŞALIM SUNUCULARI KİM?

Gel Konuşalım programını Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı sunuyor. Survivor 2026'nın başlamasıyla birlikte Hakan Hatipoğlu'da sunucular arasına katıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası