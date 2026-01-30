Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki eğitim kurumlarında yönetici olmak isteyen öğretmenler için beklenen duyuru geldi. 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı kapsamında başvuru süreci resmen başladı. Adaylar ''2026 MEB EKYS sınavı ne zaman, başvurular nereden, nasıl yapılır?'' merak ederken ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle birlikte sınav tarihi, başvuru yöntemi ve sınava ilişkin temel ayrıntılar netleşti. İşte 2026 EKYS başvuru ekranı ve sınav ücreti bilgileri...

2026 MEB EKYS başvuru aşaması başladı! Sınav Adana’dan Van’a, İstanbul’dan İzmir’e kadar Türkiye genelinde çok sayıda sınav merkezinde uygulanacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan tek bir test uygulanacak. Peki, 2026 MEB EKYS sınavı ne zaman, başvurular nereden, nasıl yapılır?

EKYS BAŞVURULARI BAŞLADI MI, SON GÜN NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yönetici olmak isteyen öğretmenler için 2026 MEB EKYS sürecinde başvurular başladı. Adaylar 30 Ocak ile 6 Şubat 2026 tarihleri arasında başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. EKYS geç başvurular ise 13 Şubat 2026 tarihinde yapılacak.

2026 MEB EKYS SINAVI NE ZAMAN?

2026 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) 15 Mart 2026 tarihinde yapılacak. Sınav saat 10.15'te Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde tek oturum halinde uygulanacak.

2026 MEB EKYS BAŞVURU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Adaylar 2026 MEB EKYS başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması yoluyla gerçekleştirebilecek.

2026 MEB EKYS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

2026 MEB EKYS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2026 MEB EKYS sınav ücreti 1.400 TL olarak belirlendi. Sınava girecek adaylar 30 Ocak-6 Şubat 2026 tarihleri arasında kılavuzda yer alan bankalara sınav ücretini yatırabilecek.

Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar ise sınav ücretini yüzde 50 artırımlı olarak 2.100 TL şeklinde yatıracak.

