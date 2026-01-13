Son gelişmelerin ardından gündeme gelen Emel Müftüoğlu’nun kim olduğu merak ediliyor. Türk pop müziğinin uzun soluklu isimlerinden olan Müftüoğlu'nun yaşı, müzik kariyeri, yer aldığı yapımlar ve biyografisine ilişkin bilgiler araştırılıyor.

Şarkıcılık ve oyunculuk alanlarında farklı dönemlerde aktif olan Emel Müftüoğlu, 1980’li yıllardan bu yana Türkiye’de müzik ve televizyon dünyasında tanınan isimleri arasında bulunuyor. Kariyeri boyunca birçok albüm yayımlayan ve çeşitli televizyon projelerinde rol alan Emel Müftüoğlu'nun biyografisi ve çalışmaları kamuoyunda araştırılmaya devam ediyor.

EMEL MÜFTÜOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Emel Müftüoğlu, 14 Ekim 1961 tarihinde İzmir’de doğdu. 2026 yılı itibarıyla 64 yaşındadır. Babası Afyonkarahisar kökenli, annesi Artvinlidir. Babasının asker olması nedeniyle çocukluk ve gençlik yıllarını Türkiye’nin farklı şehirlerinde geçirdi, ilk ve ortaöğrenimini bu şehirlerde tamamladı.

Meslek hayatına başlamadan önce Afyonkarahisar’da Türkiye Elektrik Kurumu’nda (TEK) görev yaptı. 1985 yılında Güneş gazetesinin düzenlediği müzik yarışmasını kazanmasının ardından profesyonel müzik kariyerine adım attı.

EMEL MÜFTÜOĞLU HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Emel Müftüoğlu, 1985 yılında Erdal Çelik ile birlikte Emel-Erdal ikilisini kurdu. İkili, ART etiketiyle Öyle Bir Aşk (1985) ve Alaturka Benim Canım (1988) albümlerini yayımladı. 1989 yılında solo kariyerine yönelen Müftüoğlu, 1990’da Karlar Düşer, 1992’de Faka Bastın albümlerini çıkardı. 1994’te yayımlanan Emel’ce albümünde yer alan bazı şarkılar müzik listelerinde yer aldı.

1995 yılında Hovarda adlı tekliyi yayımladı. Aynı yıl Ruhun Duymaz albümü, 1998’de Bana Özel, 2000’de Mucize, 2002’de Arabesk, 2004’te Çok Ayıp, 2007’de Eğlenilecek Kızlar Evlenilecek Kızlar EP’si yayımlandı. 2016 yılında kariyer derleme albümü olan Emel ile Yeniden dinleyiciyle buluştu.

Müftüoğlu, oyunculuk alanında da çeşitli projelerde yer aldı. Şen Dullar (1991), Bay E (1995), Aşk Olsun (2003), Sessiz Gece (2005), Son Ağa, Zoraki Başkan ve Çocuklar Duymasın dizilerinde rol aldı. Ayrıca çeşitli televizyon kanallarında müzik ve eğlence programları sundu.

