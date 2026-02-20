“Grey’s Anatomy” dizisinde canlandırdığı Dr. Mark Sloan karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eric Dane hayatını kaybetti. Bir süredir ALS hastalığıyla mücadele eden 53 yaşındaki ünlü oyuncunun vefatı sonrası kariyeri ve hayatı yeniden gündeme taşındı. Peki, Eric Dane kimdir, neden öldü?

Amerikalı oyuncu Eric Dane’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Uzun yıllar rol aldığı yapımlar ve özellikle popüler dizisi "Grey's Anatomy" dizisiyle tanınan oyuncunun ölüm nedeni, hastalığı ve hayatına dair detaylar merak konusu oldu.

ERİC DANE KİMDİR?

9 Kasım 1972’de ABD’de dünyaya gelen Eric Dane, oyunculuk kariyerine 1990’lı yıllarda televizyon projeleriyle başladı. İlk dönemlerinde farklı dizi ve televizyon filmlerinde yer alan oyuncu, 2000’li yıllarla birlikte daha geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı. Asıl çıkışını ise 2006 yılında katıldığı ve uzun yıllar kadrosunda yer aldığı “Grey’s Anatomy” dizisinde canlandırdığı Dr. Mark Sloan karakteriyle yaptı.

Eric Dane kimdir, neden öldü? Greys Anatomynin yıldızı hayatını kaybetti

Televizyon projelerinin yanı sıra sinema filmlerinde de rol alan oyuncu; “Marley ve Ben”, “Sevgililer Günü”, “Burlesque” ve “X-Men: Son Direniş” gibi yapımlarda farklı karakterlere hayat verdi. 2014-2018 yılları arasında yayınlanan “The Last Ship” dizisinde Komutan Tom Chandler rolüyle başrolde yer aldı. Daha sonraki dönemde “Euphoria” gibi yapımlarla ekranlara gelmeye devam eden Dane, uzun soluklu kariyeri boyunca hem televizyon hem de sinemada birçok projede rol aldı. Oyuncu, özel hayatında kendisi gibi oyuncu Rebecca Gayheart ile evliydi ve iki çocuk babasıydı.

Eric Dane kimdir, neden öldü? Greys Anatomynin yıldızı hayatını kaybetti

ERİC DANE NEDEN ÖLDÜ?

Eric Dane’e 2025 yılında Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) teşhisi konulduğu açıklanmıştı. Sinir sistemi üzerinde etkili olan ve kasların zamanla işlevini kaybetmesine yol açan bu hastalık, ilerleyici ve ağır seyreden bir nörolojik rahatsızlık olarak biliniyor. Oyuncu, hastalığını kamuoyuna duyurduğu açıklamada ailesinin desteğinin kendisi için en büyük güç olduğunu ifade etmişti.

ALS teşhisinden yaklaşık bir yıl sonra gelen ölüm haberi ailesi tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamada Dane’in hastalıkla verdiği mücadele sonrası hayatını kaybettiği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER MAGAZİN Hastalığı ortaya çıkmıştı… Eric Dane 53 yaşında hayatını kaybetti

Haberle İlgili Daha Fazlası