Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi kimdir? Oğlunun paylaşımları sonrasında açıklama!

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, oğlu Tarık Çiftçi'nin sosyal medya paylaşımları ile gündeme geldi. Çiftçi, sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yaparken Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi hayatı, kariyeri araştırılıyor.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, oğlunun sosyal medya hesabından yaptığı "çakarlı araç" videosu ile ilgili açıklama yaptı. Özür dileyen Vali Çiftçi, paylaşımın kurgusal olduğunu, gerçekte olmayan olaylar üzerinden algı yapıldığını söyledi. Haberler ile birlikte Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'ye dair bilgiler gündeme geldi.

MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

Mustafa Çiftçi, 1970 yılında Konya'nın Çumra İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çumra'da, Lise öğrenimini Konya'da bitirdi.

1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1996 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

1998 yılında 8 ay süreyle İngiltere'ye gitti. 1999 yılında Milli Güvenlik Akademisi’nden mezun oldu. Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman İlçelerinde Kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı yaptı. TBMM’de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği görevlerinde bulundu.

2007 Yılında Selçuk Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi ABD Kamu Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı, 2011 yılında da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi”ni bitirdi.

2012 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında başka bir yüksek lisans çalışmasını tamamlayan Mustafa Çiftçi, A.Ü. Adalet Bölümü’nü ve İktisat Fakültesi”ni bitirdi. Halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenim hayatını devam ettiriyor. "İnsan öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır; öğrenmeyi terk eden kişi yirmisinde de olsa, sekseninde de olsa yaşlıdır” felsefesini benimseyen Vali Çiftçi, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Çorum Valisi olarak atanan Mustafa Çiftçi, Çorum’da 4 yıl 9 ay görev yaptı. 9 Ağustos 2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile 18.08.2023 tarihinde Erzurum Valiliği görevine başladı.

Vali Çiftçi, evli ve üç çocuk babasıdır.

VALİ ÇİFTÇİ'NİN AÇIKLAMASI