MasterChef Türkiye yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yarışma için tarih verdi. Peki, 2026 MasterChef yeni sezon ne zaman hangi tarihte başlayacak?

MasterChef Türkiye'nin 2026 sezonu için hazırlıklar başladı. Yayınlanan ilk tanıtım fragmanının ardından sosyal medyada büyük ilgi gören yarışmanın yeni sezon tarihi merak ediliyordu. Programı yakından takip eden izleyiciler, MasterChef 2026'nın ilk bölüm tarihine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyordu.

MasterChef Türkiye 2026 yayın tarihi belli oldu! MasterChef yeni sezon ne zaman?

MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ilıcalı'nın paylaştığı fragmanda yarışmanın 13 Haziran Cumartesi günü başlayacağı öğrenildi. MasterChef Türkiye 2026 yeni sezonu TV8 ekranlarında 13 Haziran Cumartesi saat 20.00'da başlıyor. Pazar günü de MasterChef'in 2. bölümü ekranlara gelecek.

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya yeni sezonda da jüri koltuğunda oturmaya devam edecek.

MasterChef Türkiye 2025 sezonunun şampiyonu Sezer Dirican olmuştu.

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