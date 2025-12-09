Küresel piyasalara yön veren ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powel'ın görev süresinin sona ermesine kısa bir süre kala yerine kim geleceği merak konusu haline geldi. Yeni başkanı atacak olan ABD Başkanı Donald Trump kritik pozisyon için ilk sinyalleri verdi.

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın görev süresinin sona erme tarihi yaklaşırken, yerine kimin atanacağı sorusu piyasaları hareketlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, mevcut Fed Başkanı Jerome Powell’ın görevinin bitmesine aylar kala kritik açıklamalarda bulundu.

FED BAŞKANI JEROME POWELL'IN GÖREV SÜRESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Şu anki FED Başkanı Jerome Powell'ın 15 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek. Ancak Yönetim Kurulu üyesi olarak görev süresi 31 Ocak 2028’e kadar sürecek.

Jerome Powell, 5 Şubat 2018 tarihinde FED Başkanı olarak göreve başladığı biliniyor.

FED BAŞKANI JEROME POWELL'IN YERİNE KİM GELECEK?

Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'ın, Fed'ın muhtemel başkanı olabileceğini söyledi.

Trump, "Sanırım potansiyel bir Fed başkanı da burada. Bilmiyorum bunu söylememe izin var mı, potansiyel. Saygın biri olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim Kevin." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump “Muhtemelen önümüzdeki yılın başında Fed’in yeni başkanını açıklayacağız.” ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz günlerde Trump, Fed başkanı olabilecek muhtemel 10 adayı incelediklerini açıklamıştı. Hazine Bakanı Scott Bessent ile Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in dışında birçok kişinin dahil olduğunu dile getirmişti.

