ABD Merkez Bankası’nın Aralık ayı toplantısı yaklaşırken, küresel piyasalar kritik faiz kararına odaklanmış durumda. Yılın son FOMC toplantısından çıkacak sonuç doların yönünden altının seyrine, borsalardaki hareketliliğin oranından kripto paralardaki dalgalanmaya kadar pek çok alanda belirleyici olacak. Kamuoyu ise FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorularının cevaını araştırmaya başladı.

Ekonomistler son haftalarda açıklanan istihdam ve büyüme verilerinin Fed’in para politikasında yeni bir adım atabileceğine işaret ettiğini ifade etti. 2025 yılındaki Fed'in son toplantısı için ise geri sayım başladı.

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler ABD Merkez Bankası'nda

Küresel piyasaların merakla beklediği Aralık ayı FED faiz kararı için kısa bir süre kaldı. ABD Merkez Bankası, yılın son Para Politikası Kurulu toplantısını 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirecek. Yatırımcıların merakla beklediği faiz kararı 10 Aralık Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00’de açıklanacak.

FED FAİZ KARARINDA BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Aralık ayı toplantısına yaklaşılırken FED’in nasıl bir adım atacağına yönelik tahminler belirginleşmeye başladı. ABD’de son haftalarda yayımlanan ekonomik veriler özel sektör istihdamındaki zayıflamanın altını çizdi. Fed’in uzun süredir sabit tuttuğu faiz oranında yılın son toplantısında indirim yapabileceği değerlendirmeleri de güçlendi.

Para piyasalarında yapılan fiyatlamalarda 25 baz puanlık bir indirim ihtimalinin yüzde 90 seviyesine yükseldiği görülüyor. Analistler enflasyondaki yumuşama eğilimi ve ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın beklentiyi desteklediğini belirtti.

