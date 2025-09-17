Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Ali Koç'un yönetim kurulu listesi açıklandı!
Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman belli oldu! Fenerbahçe Spor Kulübü’nde büyük seçim heyecanı sürüyor. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için tarih yaklaşırken, mevcut başkan Ali Koç yeni yönetim kurulu listesini resmen duyurdu.
Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak duyuruldu! Sarı-lacivertli camiada üyeler, Eylül ayında sandık başına giderek kulübün geleceğini şekillendirecek. Mevcut başkan Ali Koç ise yeni yönetim kurulu listesini açıkladı.
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Fenerbahçe Spor Kulübü, 2025 başkanlık seçimi için geri sayımı başlattı. Kulüp, Seçimli Olağanüstü Genel Kurul’da yeni başkanını belirlemek üzere Eylül ayında kongre üyeleriyle buluşacak.
İlk toplantı 13-14 Eylül tarihlerinde, saat 10.30’da Chobani Stadı yanında bulunan Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak. Kulüp tüzüğüne göre ilk oturumda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.
ALİ KOÇ'UN YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Mevcut başkan Ali Koç başkanlık seçimi öncesinde yeni yönetim kurulu listesini açıkladı. Listede geçen Hamdi Akın ve Sait Ergun Özen yer almadı.
Ali Koç’un listesi, kulübün resmi kanallarından ve sosyal medya hesaplarından duyuruldu.
- Acar Sertaç Komsuoğlu
- Ahmet Ketenci
- Burak Çağlan Kızılhan
- Esin Güral Argat
- Fethi Pekin
- Hulusi Belgü
- Hüseyin Bozkurt
- Korkut Nedim Keçeli
- Mustafa Hakan Safi
- Mustafa Kemal Danabaş
- Nezih Barut
- Ömer Temelli
- Özgür Özaktaç
- Özgür Peker
- Agah Ruşen Çetin
- Ali Alper Alpoğlu
- Cenk Öztanık
- Eren Ali Dişli
- Muzaffer Kerem Ersoy
- Rifat Perahya
- Selma Altay Rodopman
FENERBAHÇE KONGRESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Fenerbahçe kongre üyeleri, olağanüstü seçim kapsamında 21 Eylül Pazar günü sandık başına giderek kulübün yeni başkanını belirleyecek. Mevcut başkan Ali Koç ile eski yönetici Sadettin Saran, başkanlık için yarışacak.
Kongre öncesinde bazı eski yöneticilerin adaylıktan çekilmesi ve desteklerini açıklamaları da camiada dikkat çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, önümüzdeki günlerde yaşanacak seçim sonucunu merakla bekliyor.