Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa ne olur?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa ne olur?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi&#039;ne kalırsa ne olur?
UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Benfica, Avrupa Ligi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile karşı karşıya gelirken grup aşamasına kalma mücadelesi hem sportif hem de finansal açıdan büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertlilerin bu turdaki performansı önemli görülürken 'Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa ne olur', tur ihtimalleri ve detaylar merak edildi.

Türkiye’nin Avrupa’daki temsilcisi Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne katılma yolunda kritik bir eşleşmede Portekiz devi Benfica ile mücadele ediyor. 

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KALIRSA NE OLUR?

Fenerbahçe, Benfica’yı eleyerek Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalırsa kulüp kasasına yaklaşık 29 milyon euro garanti gelir koyacak.

Bu miktar, katılım payı olarak 18,6 milyon euro, katsayı gelirleri ve maç başı primlerle birlikte önemli bir finansal destek sağlayacak.

Ayrıca, her galibiyet için 2,1 milyon euro, beraberlik için ise 700 bin euro ek gelir elde edilecek. Grup aşamasına katılmak, Fenerbahçe’nin UEFA kulüp katsayı sıralamasında da yükselmesini sağlayacak. 

Şampiyonlar Ligi’nde ilerlemek, Fenerbahçe’nin gelecekteki kura çekimlerinde seri başı olma şansını artırabilir. Bu da daha avantajlı eşleşmeler anlamına geliyor.

Buna ek olarak Türkiye’nin UEFA ülke puanına katkı sağlayarak, diğer Türk takımlarının Avrupa’daki yolunu kolaylaştırabilir.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa ne olur? - 1. Resim

FENERBAHÇE BENFİCA’YA ELENİRSE NE OLUR?

Fenerbahçe, Benfica karşısında elenirse UEFA Avrupa Ligi’ne direkt olarak grup aşamasından katılacak ve yaklaşık 16 milyon euro gelir elde edecek. Avrupa Ligi’nde her galibiyet 450 bin euro prim getirirken tur atlamalarla bu miktar artabilir. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Funda Arar imaj değişikliği yaptı! Son haliyle ağızları açık bıraktıTrafiktekilerin hayatını hiçe saydı! Ankara'da motosiklet yanında tehlikeli yolculuk
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
20 Ağustos bugün hangi maçlar var? Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları tam liste 2025 - Haberler20 Ağustos bugün hangi maçlar var? Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları tam liste 2025Denizli su kesintisi sorgulama: Denizli'de sular ne zaman gelecek? - HaberlerDenizli su kesintisi sorgulama: Denizli'de sular ne zaman gelecek?Muhtemel ilk 11'ler belli oldu! Fenerbahçe Benfica maçı saat kaçta başlıyor? - HaberlerMuhtemel ilk 11'ler belli oldu! Fenerbahçe Benfica maçı saat kaçta başlıyor?Malatya su kesintisi 20 Ağustos: MASKİ Darende, Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir kesintilerini duyurdu! - HaberlerMalatya su kesintisi 20 Ağustos: MASKİ Darende, Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir kesintilerini duyurdu!Fenerbahçe Benfica’ya yenilirse ne olur, yenerse ne olur, Avrupa Ligi'ne mi düşer? Fenerbahçe play-off turu muhtemel senaryoları - HaberlerFenerbahçe Benfica’ya yenilirse ne olur, yenerse ne olur, Avrupa Ligi'ne mi düşer? Fenerbahçe play-off turu muhtemel senaryolarıFenerbahçe Benfica maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şifresiz canlı yayın! - HaberlerFenerbahçe Benfica maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şifresiz canlı yayın!
Sonraki Haber Yükleniyor...