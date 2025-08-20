Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa ne olur?

Türkiye’nin Avrupa’daki temsilcisi Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne katılma yolunda kritik bir eşleşmede Portekiz devi Benfica ile mücadele ediyor.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KALIRSA NE OLUR?

Fenerbahçe, Benfica’yı eleyerek Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalırsa kulüp kasasına yaklaşık 29 milyon euro garanti gelir koyacak.

Bu miktar, katılım payı olarak 18,6 milyon euro, katsayı gelirleri ve maç başı primlerle birlikte önemli bir finansal destek sağlayacak.

Ayrıca, her galibiyet için 2,1 milyon euro, beraberlik için ise 700 bin euro ek gelir elde edilecek. Grup aşamasına katılmak, Fenerbahçe’nin UEFA kulüp katsayı sıralamasında da yükselmesini sağlayacak.

Şampiyonlar Ligi’nde ilerlemek, Fenerbahçe’nin gelecekteki kura çekimlerinde seri başı olma şansını artırabilir. Bu da daha avantajlı eşleşmeler anlamına geliyor.

Buna ek olarak Türkiye’nin UEFA ülke puanına katkı sağlayarak, diğer Türk takımlarının Avrupa’daki yolunu kolaylaştırabilir.

FENERBAHÇE BENFİCA’YA ELENİRSE NE OLUR?

Fenerbahçe, Benfica karşısında elenirse UEFA Avrupa Ligi’ne direkt olarak grup aşamasından katılacak ve yaklaşık 16 milyon euro gelir elde edecek. Avrupa Ligi’nde her galibiyet 450 bin euro prim getirirken tur atlamalarla bu miktar artabilir.