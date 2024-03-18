Fenerbahçe'de 24 numaralı formayı Jayden Oosterwolde giyiyor

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Mart 2024 12:15 - Güncelleme: 18 Mart 2024 12:56 - Güncelleme:

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Fenerbahçe 24 numara kim sorusunun cevabı araştırılıyor. Dün akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar ve kavgada Jayden Oosterwolde'nin tribünlere yaptığı hareket konuşuldu. Jayden Oosterwolde hayatı ve biyografisi merak ediliyor. İşte, detaylar...