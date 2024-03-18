Fenerbahçe'de 24 numaralı formayı Jayden Oosterwolde giyiyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe 24 numara kim sorusunun cevabı araştırılıyor. Dün akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar ve kavgada Jayden Oosterwolde'nin tribünlere yaptığı hareket konuşuldu. Jayden Oosterwolde hayatı ve biyografisi merak ediliyor. İşte, detaylar...
Fenerbahçe 24 numara kim? sorusu araştırılmakta. Trabzonspor ile Fenerbahçe maçı sonrası saha içinde yaşanan kargaşa ve kavgada Jayden Oosterwolde ismi de geçti. Detaylar haberimizde....
FENERBAHÇE 24 NUMARA KİM?
Fenerbahçe'de 24 numaralı formayı 22 yaşındaki Jayden Oosterwolde giyiyor.
JAYDEN OOSTERWOLDE KİMDİR?
Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde, 26 Nisan 2001 tarihinde doğdu. Fenerbahçe'de 24 numaralı formayı giyen Oosterwolde sol bek mevkiinde oynuyor. Kariyerine ZAC ile başlayan Oosterwolde, 2012'de FC Twente gençlik akademisine geçti. 2020 Temmuz ayında Twente A takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. 31 Ocak 2022'de İtalyan takım Parma'ya kiralandı. Ardından 30 Ocak 2023'te Fenerbahçe ile 6 milyon euro bonservis beledi ile 4 buçuk yılık sözleşme imzaladı.
JAYDEN OOSTERWOLDE NE YAPTI?
Fenerbahçe Trabzonspor arasında 3-2 biten maç sonrası Fenerbahçeli futbolcular galibiyet kutlaması esnasında kargaşa çıktı. Galibiyet kutlaması esnasında Fenerbahçeli 24 numara formalı Oosterwolde, Trabzonspor tribününe yaptığı çirkin el hareketi ortaya çıktı. Maç boyu gerginliğin sürdüğü karşılaşmada Ooosterwolde'nin hareketiyle tansiyon arttı.
TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇINDA NE OLDU?
Karşılaşma sonrası sahaya atlayan birkaç şahsın Fenerbahçeli futbolculara saldırması sonrası saha içinde kargaşa yaşandı. Tespit edilen 12 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.