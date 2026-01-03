İngiltere Premier Lig’de 20. hafta heyecanı Brighton ile Burnley arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Yeni yılın ilk iç saha karşılaşmasına çıkacak olan Brighton puan kaybı yaşamamak için büyük bir mücadele verecek. Taraftarlar ise ''Brighton-Burnley maçı hangi kanalda, ne zaman, Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de mi oynayacak?'' sorularının cevaplarını arıyor. İşte Brighton-Burnley canlı yayın bilgileri ve muhtemel maç kadrosu...

Premier Lig’de geride kalan haftalarda 25 puan toplayan Brighton 14. sırada yer alıyor. Son 6 maçta galibiyet alamayan Fabian Hürzeler yönetimindeki ekip West Ham deplasmanında kaçan fırsatların ardından bu kez evinde hata yapmak istemiyor. Amex Community Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma merakla bekleniyor. Peki, Brighton-Burnley maçı hangi kanalda, ne zaman?

BRIGHTON-BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig’in 20. haftasında oynanacak Brighton-Burnley karşılaşması beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi şifreli yayın üzerinden takip edebilecek.

BRIGHTON-BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA?

Brighton-Burnley maçı 3 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek. The American Express Stadyumu’ndaki mücadele saat 18.00’de başlayacak.

FERDİ KADIOĞLU OYNAYACAK MI?

Brighton cephesinde Ferdi Kadıoğlu’nun karşılaşmaya ilk 11’de başlaması bekleniyor. Teknik direktör Fabian Hürzeler’in, Ferdi’yi sol bekte görevlendirmeyi planladığı ve milli futbolcunun maçta forma giymesinin beklendiği ifade ediliyor.

BRIGHTON-BURNLEY MUHTEMEL İLK 11

Brighton muhtemel ilk 11: Verbruggen - Veltman, van Hecke, Dunk, Ferdi Kadıoğlu - Ayari, Milner - Minteh, Gómez, Mitoma - Rutter

Burnley muhtemel ilk 11: Dúbravka - Laurent, Ekdal, Estève, Walker - Ugochukwu, Luís - Pires, Edwards - Broja, Tchaouna

