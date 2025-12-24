O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde sahne alan Feyza Civelek’in seslendirdiği “Kızılcıklar Oldu Mu?” türküsünü söylediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Performansıyla Gupse Özay, Hadise, Murat Boz ve Giray Altınok'tan oluşan jüriden kimi seçeceği programın yılbaşı akşamı yayınlanacak bölümüyle netlik kazanacak.

Oyunculuğuyla olduğu kadar ekran dışındaki performanslarıyla da dikkat çeken Feyza Civelek, bu kez sesiyle gündem oldu. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sergilediği performans, programın çekimlerinden paylaşılan videolarla ortaya çıktı.

FEYZA CİVELEK'İN "KIZILCIKLAR OLDU MU?" PERFORMANSI

Feyza Civelek, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel sahnesinde Edirne Keşan yöresine ait “Kızılcıklar Oldu Mu?” adlı halk türküsünü seslendirdi. Rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisine gönderme yapan Civelek'in performansı izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Çekimlerden sosyal medyaya sızan kısa kesitler, program yayınlanmadan önce bile sosyal medyada gündem oldu.

HANGİ JÜRİYİ SEÇTİĞİ MERAK EDİLİYOR

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’de dört jüriyi de döndüren Civelek’in hangi ismi seçeceği, izleyiciler arasında merak konusu oldu.

Kulis bilgilerine göre Feyza Civelek, programa uzun bir hazırlık süreciyle hazırlandı. Sahne performansı ve şarkı seçimi için özel dersler aldığı bilinen oyuncunun, jüri seçimiyle 31 Aralık akşamı öğrenilecek.

FEYZA CİVELEK KİMDİR?

28 Nisan 1995'te İstanbul'da doğan Feyza Civelek, çocuk yaşta oyunculuğa adım attı. Annesi, Adını Feriha Koydum, Yasak Elma, Sandık Kokusu ve Kızılcık Şerbeti gibi dizilerin senaristi Melis Civelek'tir. Babası ise medya sektöründe tanınan isimlerden. Beykent Ünivesitesi'nden mezun olduktan sonra New York Academy ve Harvard Üniversitesi’nde oyunculuk eğitimi aldı.

İlk ekran önü deneyimini 2006'da Acemi Cadı dizisinde yaşadı. Ardından Kavak Yelleri (2007), Adını Feriha Koydum (2011) gibi dizilerde rol aldı. Asıl geniş kitleler tarafından tanınması ise 2022'de Show TV'de yayınlanmaya başlayan Kızılcık Şerbeti dizisindeki Nilay karakteriyle oldu.

