2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının ikinci hafta heyecanı devam ediyor. I Grubu'nda sahne alacak Fransa ile Irak arasındaki kritik mücadele öncesinde futbolseverler maçın yayın saati, canlı yayın bilgileri ve ekranlara geleceği kanalı araştırıyor.

Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Fransa, I Grubu'ndaki ikinci maçında Irak ile karşı karşıya gelecek. Grup aşamasında son hafta öncesi büyük önem taşıyan mücadelede iki ekip de puan ya da puanlar alarak hedeflerine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor.

FRANSA IRAK MAÇI HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda oynanacak Fransa-Irak karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Dünya Kupası yayın haklarını elinde bulunduran TRT, grup aşamasındaki karşılaşmaları televizyon ve dijital platformları üzerinden futbolseverlerle buluşturmayı sürdürüyor.

Turnuvaya Senegal karşısında aldığı galibiyetle başlayan Fransa, ikinci maçında da kazanarak son 32 turuna yükselme yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor. Irak ise Norveç karşısında aldığı mağlubiyetin ardından ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak. Bu nedenle mücadele, grubun gidişatı açısından kritik önem taşıyor.

Fransa-Irak maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz yayın bilgileri

FRANSA IRAK MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Fransa-Irak maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek. Ayrıca TRT'nin dijital yayın platformları üzerinden de karşılaşmayı takip etmek mümkün olacak. Yayın bilgileri ve canlı izleme seçenekleri maç saatine kısa süre kala TRT tarafından güncelleniyor.

Fransa-Irak maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz yayın bilgileri

FRANSA IRAK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa ile Irak arasındaki mücadele 23 Haziran 2026 Salı günü Türkiye saati ile 00.00'da başlayacak. Karşılaşma, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia şehrinde bulunan Lincoln Financial Field Stadı'nda oynanacak.

I Grubu'nda ikinci hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte puan tablosu daha da netleşecek. Fransa kazanması halinde üst tur yolunda önemli bir avantaj elde edecek. Irak ise turnuvadaki iddiasını sürdürmek adına güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç arayacak.

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