1997 yılında Fransa'yı Eurovision'da temsil eden Fanny Biascamano, 46 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir devam eden bir hastalığın ardından yaşamını yitiren Fanny Biascamano’nun 46 yaşında olduğu belirtildi.

Fransa'nın Oksitanya bölgesine bağlı olan Sete’li şarkıcı Fanny Biascamano, 1990’lı yılların başında Edith Piaf’ın "“L’homme à la moto" şarkısını yorumlamasıyla ün kazanmıştı. Biascamano, 27 Aralık’ta 46 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesi acı haberi 28 Aralık Pazar akşamı duyurdu. Uzun süredir devam eden bir hastalığın ardından yaşamını yitiren Fanny Biascamano’nun 46 yaşında olduğu belirtildi.

Fransa’yı Eurovision’da temsil etmişti

Sanatçı, sahne adı "Fanny" ile 1990’lı yılların başında, Jean-Pierre Foucault’nun sunduğu “Numéro 1 de demain” adlı programda, henüz 12 yaşındayken Edith Piaf’ın L’homme à la moto şarkısını seslendirmesiyle tanındı. Bu performans, onun ilk büyük başarısı ve ilk altın plağı oldu.

1979 doğumlu olan Fanny Biascamano, ayrıca 1997 yılında “Sentiments songes” adlı şarkıyla Fransa’yı Eurovision Şarkı Yarışması’nda temsil etmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası