Trendyol Süper Lig’de ikinci yarının ilk haftasında gözler RAMS Park’a çevrildi. Lider Galatasaray, 18. hafta mücadelesinde Gaziantep FK’yi sahasında ağırlıyor. Galatasaray Gaziantep maçı canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta soruları gündemde. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde galibiyet hedeflerken karşılaşmaya dair yayın bilgileri, saat, eksikler, muhtemel 11’ler ve hakem kadrosu futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Galatasaray Gaziantep FK’yi İstanbul’da konuk ettiği lig maçlarında bugüne kadar mağlubiyet yaşamadı. RAMS Park’ta oynanan karşılaşmalarda rakibine karşı ciddi bir üstünlük kuran sarı-kırmızılılar geleneği sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Galatasaray Gaziantep maçı canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta?

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 18. hafta karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray Gaziantep FK maçı şifreli olarak yayınlanacak.

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Galatasaray Gaziantep maçı 17 Ocak Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak. Karşılaşmaya RAMS Park ev sahipliği yapacak.

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI HAKEMİ KİM?

Galatasaray Gaziantep maçında orta hakem olarak Oğuzhan Çakır görev yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Alper Çetin olacak.

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Perez, Sangare, Arda, Semih, Yusuf Kabadayı, Ogün, Gassama, Bacuna, Maxim, Bayo

