TRT 1 ekranlarında uzun soluklu yayın hayatını sürdüren Gönül Dağı dizisiyle tanınan Hazal Çağlar, hem ekran yolculuğu hem de özel yaşamına dair gelişmelerle dikkat çekiyor. Oyuncu, futbolcu Samet Akaydın ile evlilik hazırlığıyla gündeme geldi. Peki, Hazal Çağlar kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

HAZAL ÇAĞLAR KİMDİR?

1996 doğumlu Hazal Çağlar, oyunculuk alanındaki eğitimini farklı kurumlarda tamamladı. N10 Studios’ta temel oyunculuk eğitimi alan Çağlar, Metin Balekoğlu’ndan kamera önü oyunculuğu dersleri gördü. Akademik eğitimini ise Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nde devam etti.

Televizyon izleyicisinin büyük çoğunluğu tarafından Gönül Dağı dizisindeki Asuman karakteriyle tanınan oyuncu, daha önce Itiraf ve Aile Hükümeti gibi projelerde de rol aldı. Oyunculuğun yanı sıra şarkı söyleme yeteneğiyle de bilinen Çağlar, müzik projesi “Doğa İçin Çal” serisinde performans sergiledi.

HAZAL ÇAĞLAR OYNADIĞI DİZİLER

İtiraf (Nesli)

Aile Hükümeti

Gönül Dağı Trt1 – Asuman

