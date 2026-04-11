TRT 1 ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Gönül Dağı dizisinin çekim yerleri, izleyiciler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Anadolu’nun içten ve samimi hikayelerini ekrana taşıyan yapımın nerede çekildiği sık sık araştırılıyor. Peki, Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde? İşte detaylar...

2020 yılında yayın hayatına başlayan Gönül Dağı, yıllar içinde izleyici kitlesini genişleterek Türk televizyonlarının en sevilen dizilerinden biri oldu. Peki, Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde? Gönül Dağı oyuncuları kimler, konusu nedir?

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR, HANGİ ŞEHİRDE?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi Sivrihisar ilçesinde çekiliyor. Bazı sahnelerde Çiçekdağı çevresi de görülüyor. Dizide geçen Gedelli kasabası ise kurgusal bir yerken hikaye olarak Ulukışla bölgesinden esinlenildiği biliniyor.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Mustafa Çiftçi’nin bozkır hikayelerinden uyarlanan dizi, küçük bir kasabada yaşayan insanların hayatını merkeze alıyor. Hikayede çocukluklarından beri icat yapmaya meraklı üç kuzenin büyüdüklerinde de hayallerinin peşinden gitmesi anlatılıyor.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Taner Kaya (Berk Atan): Kasabada türlü türlü icatlar yapan zeki, akıllı, bilgili ve hayalperest bir gençtir. Veysel, Ramazan ve Kenan'ın amca oğludur.

Veysel Kaya (Semih Ertürk): Ramazan ve Taner'in amca oğludur. Kenan'ın kardeşidir. Kolayca sinirlenir.

Sefer Arslan (Ferdi Sancar): Dolmuş şoförüdür ayrıca kasabanın yeni belediye başkanıdır ve namuslu, dürüst, iyi kalpli bir bireyidir.

Selma Çiçek (Melis Sevinç): Fen bilgisi öğretmenidir. Taner'in ikinci eşidir.

Asuman Korkmaz (Hazal Çağlar): Ramazan'ın eşidir.

Cemile Çakır (Nazlı Pınar Kaya Oral): Veysel'in eşidir.

Kenan Acar (Serkan Kuru): Kasabanın doktorudur. Elif'in kocası, Veysel'in abisidir. Taner ve Ramazan'ın amca oğludur.

Hüseyin Kaya (Erdal Cindoruk): Ağıtçıdır. Ramazan'ın babası, Taner, Veysel ve Kenan'ın amcasıdır.

Ciritçi Abdullah (Yavuz Sepetçi): İrfan, Muammer ve Hüseyin'in babası, Taner, Veysel, Ramazan ve Kenan'ın dedesidir. Ömrü at sırtında cirit oynayarak geçmiş, mert, dürüst, sözü dinlenen bir kişidir.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin son bölümünde amcaoğulları, uzun süredir üzerinde çalıştıkları roket projesi için deneme aşamasına geçti. Yaşanan gelişme kasabada büyük heyecana neden olurken denemeyi görüntülemek için basın ekipleri de bölgeye geldi.



