AÖF Güz Dönemi final sınavlarının tamamlanması ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. AÖF'de ders geçme notu hesaplaması ara sınavların yüzde 30'u ve final sınavlarının yüzde 70'i alınarak yapılıyor. Peki, sonuç tarihi belli oldu mu? AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Güz Dönemi vize sınavları ardından final sınavları da geride kaldı. 17-18 Ocak tarihlerinde üç oturumda yapılan sınavlar ardından AÖF sınav sonuçları için bekleyiş başladı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Anadolu Üniversitesi final sonuçları için net tarihe yer vermedi ancak önceki uygulamalara göre, final sınav sonuçlarının sınavların tamamlanmasının ardından yaklaşık 2–3 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Resmi açıklama yapıldığında sonuçlar, aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden ve öğrenci otomasyon sistemi aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilecek.

AÖF final sonuçlarının ilan edilmesinin ardından harf notları, ders geçme durumları ve AGNO hesaplamaları da sistemde güncellenecek.

2025-2026 AÖF ÖĞRETİM YILI SINAV TAKVİMİ

2025-2026 Öğretim Yılı Türkiye ve Yurt Dışı Programlarının Sınav Tarihleri takvimle paylaşıldı. Takvime göre, bahar dönemi sınavları şu tarihlerde yapılacak:

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 04-05 Nisan 2026

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 09-10 Mayıs 2026

Yaz Okulu Sınavı: 22 Ağustos 2026

Sınav tarihleri Mili Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM tarafından yapılan sınavların durumuna göre değişebilir.



