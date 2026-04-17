TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" kapsamında yapılan başvuruların destek sonuçları için geri sayım sürüyor. Peki, sonuç tarihi belli oldu mu? TÜBİTAK 2209-A sonuçları ne zaman açıklanacak?

"Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2209-A" için yapılan başvurular alanında uzman kişiler tarafından değerlendirilecek ve destek almaya hak kazanan projeler belirlenecek. Başvuru durumu ile ilgili sonuçlar, BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden kullanıcı girişi yapılarak "Başvuru Durumu" alanından görülebilecek.

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2024/1 Dönemi değerlendirme sonuçları 8 Nisan 2025 tarihinde ilan edilmişti. Geçtiğimiz yıl kaynak alındığında sonuçların Nisan ayının ortasına kadar sisteme yüklenmesi bekleniyor.

BİLİMSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Ön incelemeden geçen başvurular için değerlendirmeler, alanında uzman danışma kurulu üyeleri ya da panelist/dış danışmanlar tarafından, aşağıdaki kriterler esas alınarak yapılmaktadır:

Araştırma önerisinin bilimsel niteliği (%35),

Yöntem (%25),

Proje yönetimi (%20),

Araştırma önerisinin yaygın etkisi (%20).

Değerlendirme yalnızca sisteme yüklenen belgeler üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle her bir koşula ilişkin belge, açık ve belirlenen içerikte olacak şekilde başvuru formları aracılığıyla sisteme yüklenmelidir.

12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde yer verilen kritik teknoloji alanları ve öncelikli Ar-Ge ve Yenilik konularında düzenlenecek başvurular için destek taban puanı farklı belirlenebilir.

Desteklenecek projelerin seçiminde üniversitelere ve bilim dallarına göre dengeli dağılım gözetilebilir.

Çevre dostu, sürdürülebilir ve iklim nötr toplumlara ulaşmayı hedefleyen teknolojik çözümlere odaklanan projelerde yürütücünün kadın ya da uluslararası öğrenci olması durumunda, bu projeler TÜBİTAK ve UNIDO iş birliğinde yürütülen “Türkiye’nin Yeşil Ekonomiye Geçişinde Göçmenlerin Dahil Edilmesini Destekleme Projesi” kapsamında finanse edilebilir.

Sonuçlar BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi’nden https://ebideb.tubitak.gov.tr/giris.htm adresinden duyurulur.

