2026 yılına hızlı başlayan altının gramı spot piyasada 7.811 lira ile onsu ise 5.595 dolar ile rekor kırmıştı. Orta Doğu'daki savaş sonrası gerileyen altın, ateşkes haberleriyle yeniden yönünü yukarı çevirdi. Herkes "Altın tekrar yükselişe geçecek mi?" sorusuna cevap ararken, ABD'nin en büyük bankalarından Wells Fargo'dan altın için dikkat çeken bir tahmin geldi.

YENİ ZİRVELER GELEBİLİR Wells Fargo, "değer düşürme" ticareti denilen küresel merkez bankalarının ABD doları gibi önde gelen para birimlerinden daha güvenli liman yönüne geçişleri anlatan hareketlerle değerli metalin yeniden zirvelere çıkabileceğini öngördü.

"4. DEĞER DÜŞÜRME DÖNGÜSÜNDEYİZ" Wells Fargo Securities'in Baş Hisse Senedi Stratejisti Ohsung Kwon, "2022'de başlayan 4. değer düşürme döngüsündeyiz. Son geri çekilmenin ardından altın, modelimizin adil değeri olan 4.500 dolara daha yakın ve üç etkenin de buradan itibaren daha fazla değer düşürme göstereceği muhtemel" ifadelerini kullandı.

ONS ALTINDA 8 BİN DOLAR TAHMİNİ Kwon, 5 ekonomik senaryodan dördünün daha fazla değer kaybına işaret ettiğini söyledi. Kwon, altının 2027 yılına kadar ons başına 8 bin dolara yükselebileceğini söyledi.



2027 SONUNDA DÜŞÜŞ... Kwon'un kötümser senaryosu, 2027 yıl sonuna kadar 4.000 dolara düşüşe işaret ediyor; bu da mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 17'lik bir düşüş anlamına geliyor.

2022'DEN VURGU YAPTI Analist, bu ölçünün, en son değer kaybı döngüsünün 2022'de, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve ABD'nin faiz artırım döngüsünün, dünya genelindeki merkez bankalarını altın alımlarını artırmaya teşvik etmesiyle tetiklendiğini gösterdiğini söyledi.



