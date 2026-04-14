Gülistan Doku olayı, Türkiye’de uzun süredir gündemdeki yerini koruyan kayıp dosyalarından biri olarak dikkat çekiyor. 2020 yılında kaybolan genç üniversite öğrencisine ilişkin soruşturmada son gelişmeler kamuoyunda yeniden merak uyandırdı. 7 ilde 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Tunceli’de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin dosyada yeni gelişmeler yaşandı. Farklı illerde yürütülen operasyonlar ve soruşturmanın yeniden ele alınması, olayla ilgili soru işaretlerini yeniden gündeme getirdi. Peki, Gülistan Doku olayı nedir, Gülistan Doku kimdir?

GÜLİSTAN DOKU OLAYI NEDİR?

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli’de erkek arkadaşı Zeynal Abarakov’un çalıştığı kafeden ayrıldıktan sonra minibüse bindi. Doku’nun en son Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde görüldüğü ve bu anların bir aracın kamerasına yansıdığı tespit edildi. Aynı bölgede cep telefonunun da son sinyal verdiği belirlendi.

Ailesinin başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarında, Uzunçayır Baraj Gölü çevresi başta olmak üzere geniş bir alanda inceleme yapıldı. AFAD, emniyet, jandarma ve farklı illerden gelen ekiplerin yanı sıra gönüllülerin de katıldığı aramalarda herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Yoğun çalışmaların ardından arama faaliyetleri bir süre sonra sonlandırıldı.

GÜLİSTAN DOKU KİMDİR?

Gülistan Doku, Munzur Üniversitesi’nde öğrenim gören bir üniversite öğrencisiydi. Çocuk Gelişimi Bölümü’nde eğitimine devam eden Doku, kaybolduğu tarihte ikinci sınıf öğrencisiydi.

Diyarbakır’da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli’ye gelerek yetkililere başvurmuş ve sürecin başından itibaren olayın aydınlatılması için girişimlerini sürdürmüştü.

GÜLİSTAN DOKU OLAYI SON GELİŞMELER

2022 yılında gözaltına alınan Abarakov, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak ilerleyen süreçte adli kontrol yükümlülüklerini yerine getirmediğine ilişkin bilgiler ortaya çıktı.

2024 yılında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan başsavcı Ebru Cansu’nun göreve başlamasıyla birlikte dosya yeniden ele alındı ve kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Bu süreçte yaklaşık 700 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü dosyaya dahil edildi.

14 Nisan 2026 tarihinde ise soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yedi ilde eş zamanlı operasyon düzenlenerek 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimler şöyle:

Zeynal Abarakov (Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı olduğu belirtilen kişi)

Engin Y. (Zeynal Abarakov’un üvey babası)

Cemile Y. (Zeynal Abarakov’un annesi)

Uğurcan A.

Erdoğan E.

Mustafa Türkay Sonel

Gökhan E.

Savaş G.

Süleyman Ö.

Celal A.

Nurşen A.

Ayrıca dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in ve koruması Şükrü Eroğlu’nun da gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı bildirildi. Soruşturma süreci devam ederken, dosyada yeni gelişmelerin yaşanabileceği ifade ediliyor.

