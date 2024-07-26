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Hacettepe Üniversitesi rektörü Mehmet Cahit Güran, Haziran 2020'de atandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hacettepe Üniversitesi rektörü Mehmet Cahit Güran, Haziran 2020&#039;de atandı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

26 Temmuz akşamında yayımlanan Resmi Gazete'nin ardından 11 üniversite için yeni rektör kararı alındı. Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci kez atanan Mehmet Cahit Güran gündemde yer alırken daha önce bulunduğu görevler araştırıldı.

1969 yılında, Ankara'da doğan isim, atama kararının ardından sosyal medya hesabından şu sözleri söyledi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın takdir ve tensipleri ile Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü görevi gibi önemli ve şerefli bir göreve ikinci kez atanmış bulunmaktayım."

PROF. DR. MEHMET CAHİT GÜRAN KİMDİR?

1969 senesinde Ankara'da doğan Güran, Türk akademisyen ve Hacettepe Üniversitesi rektörüdür. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nde tamamlarken 1991 yılında mezun oldu.

Bir sonraki sene Gazi Üniversitesi'nde başladığı yüksek lisans eğitimini 1995 senesinde bitirdi.

1997 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan isim 2000 senesinde doktorasını bitirdi.

Hacettepe Üniversitesi rektörü Mehmet Cahit Güran, Haziran 2020'de atandı - 1. Resim

2005 senesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne bağlı olan Maliye Bölümü'ne başkan yardımcısı ve maliye teorisi anabilim dalı başkanı olarak seçilmesiyle beraber 2006 yılında doçentlik unvanını alarak akademisyenlik yaptı.

YÖK Denetleme Kurulu Üyesi olarak atanırken ayrıca YÖK Denetleme Kurulu başkanlığı da yaptı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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