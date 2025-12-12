Hafta sonu planı yapacak milyonlarca kişi, 13-14 Aralık hava durumunu yakından takip ediyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre sıcaklıklarda düşüş beklenirken birçok bölgede sağanak yağış etkili olacak. Bu kapsamda hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur olup olmadığı AKOM ve MGM açıklamalarına göre açıklandı.

Yurt genelinde yeni haftaya girilirken hava koşullarında belirgin bir değişim yaşanması bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte soğuk hava dalgası ve yağışlı sistemin etkisini göstermesi öngörülüyor. AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13-14 Aralık hava durumuna ilişkin açıklama yaptı.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji ve AKOM’un değerlendirmelerine göre hafta sonu Türkiye genelinde Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı sistem etkili olacak. Hava sıcaklıklarının özellikle kuzey ve iç kesimlerde hissedilir şekilde düşmesi beklenirken sıcaklıkların mevsim normallerinin altına yaklaşacağı tahmin ediliyor.

İstanbul’da hafta boyunca 16-19 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, cumartesi gecesinden itibaren düşüşe geçerek 10 derece civarına gerilemesi bekleniyor. Soğuk hava ile birlikte rüzgarın zaman zaman kuvvetlenmesi, hissedilen sıcaklığın daha da düşmesine neden olabilir.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

AKOM’un açıklamasına göre İstanbul’da yağışlar pazar günü saat 10.00’dan itibaren etkisini artıracak. Aralıklarla etkili olması beklenen sağanak yağışın, pazartesi sabah saatlerine kadar devam edebileceği bildiriliyor.

Öte yandan hafta sonu birçok ilde yağış bekleniyor. Özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu’nun batısı ve Karadeniz’in kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak geçişleri öngörülüyor. Yağışların zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

Bu hafta sonu yağmur var mı?

13-14 ARALIK HAVA NASIL, YAĞMUR YAĞACAK MI?

13 Aralık Cumartesi günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Batı ve kuzey bölgelerde yerel sağanaklar görülürken, Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar ihtimali bulunuyor.

13 Aralık hava durumu

14 Aralık Pazar günü ise yağışların daha geniş alanlara yayılması bekleniyor. Marmara ve Karadeniz’de sağanak yağışların yer yer kuvvetli olabileceği, rüzgarla birlikte kısa süreli fırtına riskinin de bulunduğu belirtiliyor. Yetkililer, muhtemel su baskını, göllenme ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

14 Aralık hava durumu

