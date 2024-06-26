Hakan Çalhanoğlu, Samet Akaydın ve Zeki Çelik sarı kart sınırında bulunuyor

EURO 2024'te Türkiye ile Çekya karşı karşıya gelecek. Heyecanla takip edilen turnuvada sarı kart sınırında bulunanların kim olduğu merak edilirken eksikler de araştırıldı. Milli Takımımız tarihindeki 629'uncu mücadeleye çıkarken Hakan Çalhanoğlu, Samet Akaydın ve Zeki Çelik neden yok araştırıldı.

Muhtemel kadronun belli olmasıyla beraber kart sınırında olan futbolcular da araştırıldı. Bugün 22.00'da başlayacak olan Türkiye - Çekya karşılaşmasına saatler kala Arda Güler ve İrfan Can Kahveci'nin oynayıp oynamayacağı da futbolseverlerin gündeminde yer aldı.

TÜRKİYE MİLLİ TAKIM SARI KART SINIRINDA BULUNANLAR KİM?

Bugün oynanacak olan mücadelede Hakan Çalhanoğlu, Samet Akaydın ve Zeki Çelik sarı kart görmesi halinde son 16 turunda forma giyemeyecek. Turnuvada 1 sarı kartı bulunan futbolcuların Çekya karşılaşmasında kart görmemesi gerekiyor.

KİMLER EKSİK?

Çekya maçında Orkun Kökçü ve dizinde ağrısı olan Mert Günok'un forma giymemesi bekleniyor. İrfan Can Kahveci'nin maç kadrosunda olması beklenirken Arda Güler'in kadroda yer alması bekleniyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Mücadelenin hakemi Istvan Kovacs olurken yardımcılıklarını Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Espen Eskas oldu. VAR koltuğunda Tomasz Kwiatkowski oturacak.