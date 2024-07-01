Haliç Köprüsü'nün Kadıköy yönü asfalt yenileme çalışması nedeniyle 8 Temmuz'a kadar kapalı olacak

İstanbul'un en çok kullanılan köprülerinden biri olan Haliç Köprüsü'nde gerçekleşecek olan asfalt yenileme çalışması sebebiyle belirli bir süre aralığında trafiğe kapatılacak. Yolu kullanacak olanlar ise Haliç Köprüsü kapalı mı, neden 2024 araştırmaya başladı. Her gün binlerce kişinin kullandığı istikametin saat kaçta kapalı olacağı gündemde yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan asfalt yenileme çalışması nedeniyle Haliç Köprüsü 3 Temmuz ile 8 Temmuz aralığında trafiğe kapalı olacak. Araç sahipleri ise neden kapalı olduğunu ve ne zaman açılacağını merak ediyor.

HALİÇ KÖPRÜSÜ KAPALI MI, NEDEN 2024?

Her gün binlerce kişinin kullandığı köprüde yapılacak olan asfalt yenileme çalışması nedeniyle 3 Temmuz'da saat 23.00 itibarıyla trafiğe kapanırken 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması bekleniyor.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilecek olan bakımda metrobüs yolunda asfalt yenileme çalışması olacak.

HALİÇ KÖPRÜSÜ YOL BAKIMI NE KADAR SÜRECEK?

Bakımın 8 Temmuz'a kadar tamamlanması beklenirken trafik akışının yan yoldan yapılması planlanıyor. Beylikdüzü yönünde herhangi bir değişiklik olmazken uyarı trafik işaret levhaları aracılığıyla yapılacak.