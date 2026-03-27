Türkiye’de 1 Nisan itibarıyla 81 ilde devreye alınacak 5G teknolojisi, iletişimde yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor. Mevcut sistemlere kıyasla 10 kata kadar daha yüksek indirme hızları, çok daha düşük gecikme süresi ve artırılmış kapasite sunan bu teknolojiden faydalanabilmek için ise kullanıcıların 5G uyumlu cihazlara sahip olması gerekiyor. Peki, hangi telefonlar 5G destekliyor? İşte 5G uyumlu telefon modelleri...



Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecinde yeni bir aşamayı temsil eden 5G teknolojisine geçiş için son hazırlıklar yapılıyor. 5G, beşinci nesil mobil haberleşme teknolojisi olarak nitelendiriliyor. Bu teknoloji, 4,5G'ye kıyasla çok daha yüksek hız, düşük gecikme ve daha fazla cihaz bağlantısı imkanı sunuyor.5G'nin, başlangıçta 81 il merkezinde eş zamanlı olarak devreye alınması planlanıyor. İki yıl içinde ülkenin her noktasına bu hizmetin yayılması hedefleniyor.

5G KULLANMAK İÇİN NELER GEREKLİ? 5G'den yararlanmak için cihazların bu teknolojiye uyumlu olması gerekiyor. Türkiye'de 95 milyon civarında cep telefonu bulunuyor. Bunların yaklaşık 32 milyonu 5G'ye uyumlu görünüyor. Yaklaşık bir sene önce bu rakamlar 15 milyon civarındaydı. 5G'ye geçtikten sonra bunun hızla artması bekleniyor.



5G UYUMLU İPHONE MODELLERİ iPhone 12 Serisi: iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max iPhone 13 Serisi: iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max iPhone 14 Serisi: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 15 Serisi: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max iPhone 16 Serisi (En Yeni): Tüm iPhone 16 modelleri iPhone SE (3. Nesil ve Sonrası): Yenilenen iPhone SE modelleri de 5G teknolojisini desteklemektedir.



5G UYUMLU ANDROİD TELEFONLAR Android ekosisteminde 5G uyumlu model sayısı oldukça fazladır. Özellikle Samsung, Xiaomi ve diğer büyük üreticiler, amiral gemisi ve orta segment cihazlarının çoğunu 5G ile donatmıştır. Samsung Galaxy Serisi Samsung, en geniş 5G model yelpazesine sahip markalardan biridir. Galaxy S Serisi (Amiral Gemisi): Galaxy S21, S22, S23, S24 Serisi ve S25 Serisi’nin tüm Ultra, Plus ve standart modelleri. Galaxy Z Serisi (Katlanabilir): Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, Z Fold 4, Z Flip 4, Z Fold 5 ve Z Flip 5 ile daha yeni çıkan tüm katlanabilir modeller. Galaxy A ve M Serisi (Orta Segment): Model isminin sonunda "5G" ibaresi bulunan çoğu cihaz (Örn: Galaxy A56 5G, A36 5G, M33 5G, M55 5G vb.).

