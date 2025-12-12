Azerbaycan’ın önemli isimlerinden Haydar Aliyev, vefatının 22. yıl dönümünde düzenlenen törenlerle anılıyor. Resmi ziyaretlerin yanı sıra halk da Aliyev’in kabrine akın etti. Peki, Haydar Aliyev kimdir?

Azerbaycan tarihine damga vuran siyasi figürlerden biri olan Haydar Aliyev için her yıl olduğu gibi bu yıl da anma programları düzenlendi. Başkent Bakü’de gerçekleştirilen törenlerde devlet yetkilileri ve vatandaşlar bir araya geldi.

HAYDAR ALİYEV KİMDİR?

Haydar Aliyev, 10 Mayıs 1923’te Azerbaycan’ın Nahçıvan bölgesinde doğdu. Sovyetler Birliği döneminde uzun yıllar üst düzey görevlerde bulunan Aliyev, 1969-1982 yılları arasında Azerbaycan Komünist Partisi Birinci Sekreteri olarak ülkenin fiili liderliğini yaptı. Bu dönemde Azerbaycan’ın siyasi ve idari yapısında etkili bir rol üstlendi.

1982 yılında Sovyetler Birliği Bakanlar Kurulu Birinci Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Aliyev, Sovyet yönetiminde üst düzey görevlerde bulundu. 1991’de Sovyetler Birliği’nden ayrılan Aliyev, Azerbaycan’ın bağımsızlık sürecinde yeniden aktif siyasete döndü. 1993-2003 yılları arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Aliyev, ülkenin siyasi istikrarının sağlanmasında belirleyici isimlerden biri oldu.

Haydar Aliyev

ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ANILIYOR

Haydar Aliyev’in vefatının yıl dönümü dolayısıyla Bakü’deki Fahri Hıyaban’da anma töreni düzenlendi. Törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva da katıldı. Azerbaycan Milli Marşı’nın okunmasının ardından Aliyev’in mezarına çelenk bırakıldı.

Resmi törenin ardından Haydar Aliyev’in kabri halkın ziyaretine açıldı. Vatandaşlar mezara çiçek bırakarak dua ederken, törene Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. KKTC Azerbaycan Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer de ziyarette yer aldı. Yetkililer, Haydar Aliyev’in Azerbaycan’ın bağımsızlığı ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin güçlenmesindeki rolüne dikkat çekti.

