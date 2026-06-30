Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alan vatandaşın gözü Haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları Temmuz ayında uygulanacak maaş zamlarının kesinleşmesini sağlayacak. Veri öncesinde açıklanan AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi ise gündemde. Peki, Haziran ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Haziran ayı enflasyonuna ilişkin AA Finans tarafından gerçekleştirilen beklenti anketine 17 ekonomist katıldı. Ankete göre ekonomistlerin aylık enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 1,04 olarak hesaplandı. Katılımcıların tahminleri yüzde 0,81 ile yüzde 1,77 arasında değişirken, beklenti ortalamasının gerçekleşmesi halinde Mayıs ayında yüzde 32,61 seviyesinde bulunan yıllık enflasyonun Haziran ayında yüzde 32,17'ye gerilemesi öngörülüyor. Ankette ayrıca ekonomistlerin 2026 yılı sonu enflasyon beklentisinin ortalama yüzde 29 seviyesinde olduğu görüldü. Peki, Haziran ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Haziran ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Beklenti anketleri sonuçlandı

HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını 3 Temmuz Cuma günü kamuoyuyla paylaşacak. Açıklanacak veriyle birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyonu kesinleşecek ve memur, memur emeklisi, SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı zam oranı netlik kazanacak.

Haziran ayı enflasyonunun belli olmasıyla birlikte maaş artışlarının yanı sıra memur maaş katsayısına bağlı birçok sosyal ödeme de yeniden hesaplanacak.

Haziran ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Beklenti anketleri sonuçlandı

HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Beklenti anketine göre aylık bazda yüzde 1,04'lük artış öngörülürken, yılın ilk yarısındaki enflasyon görünümünün de şekillenmesi bekleniyor. Yılın ilk aylarında gerçekleşen enflasyon verileri dikkate alındığında Ocakta yüzde 4,84, Şubatta yüzde 2,96, Martta yüzde 1,94, Nisanda yüzde 4,18 ve Mayısta ise yüzde 1,71 oranında aylık enflasyon kaydedilmişti.

Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde) Ocak 23,73 4,21 4,84 Şubat 24,16 2,87 2,96 Mart 25,91 2,40 1,94 Nisan 28,16 3,19 4,18 Mayıs 29,40 1,65 1,71 Haziran 29 1,04 -

Haberle İlgili Daha Fazlası