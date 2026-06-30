Anadolu Ajansı
GİB'den küresel asgari kurumlar vergisi beyannamelerine süre uzatımı
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), internet sitesinde yayımladığı açıklamada, 2024 hesap dönemine ilişkin Küresel Asgari Tamamlayıcı Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurdu.
Özetle DinleGİB'den küresel asgari kurumlar vergisi beyannamel...
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Ekonomi az önce
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 hesap dönemine ait küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi beyannameleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerini uzattı.
- Beyanname ve ödeme süreleri 31 Temmuz Cuma gününe kadar uzatılmıştır.
- Bu durum büyük çok uluslu şirketleri ilgilendirmektedir.
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GİB'in açıklamasına göre , 30 Haziran günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 hesap dönemine ilişkin küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatıldığı aktarıldı.
31 TEMMUZ CUMA SON GÜN
Büyük çok uluslu şirketleri ilgilendiren karara ilişkin açıklamada, söz konusu beyan ve ödeme sürelerinin 31 Temmuz Cuma günü sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
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