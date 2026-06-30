Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), internet sitesinde yayımladığı açıklamada, 2024 hesap dönemine ilişkin Küresel Asgari Tamamlayıcı Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurdu.

GİB'in açıklamasına göre , 30 Haziran günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 hesap dönemine ilişkin küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatıldığı aktarıldı.

31 TEMMUZ CUMA SON GÜN

Büyük çok uluslu şirketleri ilgilendiren karara ilişkin açıklamada, söz konusu beyan ve ödeme sürelerinin 31 Temmuz Cuma günü sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

GİBden küresel asgari kurumlar vergisi beyannamelerine süre uzatımı

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