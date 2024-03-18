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Hendek trafik şehitliği olayı nedir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hendek trafik şehitliği olayı nedir?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hendek trafik şehitliği olayı, 11 Ağustos 1965 tarihinde Sakarya'nın Hendek ilçesinde 26 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasıdır. 1965 Hendek otobüs kazasında ne olduğu, Sakarya kezzap olayı ne araştırılıyor. İşte, detaylar...

Hendek trafik şehitliği olayı nedir? sorusu araştırılmakta. Türkiye tarihinin en trajik trafik kazalarından 26 kişinin ölümüyle sonuçlanan 1965 Hendek otobüs kazası merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

HENDEK TRAFİK ŞEHİTLİĞİ OLAYI NEDİR?

11 Ağustos 1965 tarihi sabah saat 03.00 sularında İstanbul - Ankara seferini yapan Özdemir Süer'in şoförlüğündeki yolcu otobüsü, D-100 kara yolu Hendek Akova mevkiinde seyir halindeydi. Yolcu otobüsü, şaft arızası nedeniyle yol kenarında bekleyen Mustafa Filik idaresindeki kezzap yüklü kamyona çarptı. Kaza sonucu otobüs şarampole yuvarlandı. Kamyonun taşıdığı nitrik asit, çarpışma sonucu otobüsün ön kısmına, altında bulunan toprağa ve yol kenarındaki dereye aktı. Asidin suyla tepkimeye girmesi sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle otobüsteki yolcular yangın çıktığını zannederek panik halinde otobüsü terk etmeye başladı.

Otobüsü terk eden 25 yolcunun ayakları yerdeki nitrik asit nedeniyle erimeye başlayınca yolcular kendilerini yol kenarındaki dereye attı. Ancak nitrik asit karışan suya giren yolcuların 18'i olay yerinde eriyerek, kamyon sürücüsü dahil 7 yolcu ise ağır yaralı olarak kaldırıldıkları Adapazarı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine dağılan nitrik asit özel ekipler tarafından temizlendi. Sakarya kezzap olayı, 1965 Hendek otobüs kazası olarak da biliniyor. Hendek trafik şehitliği olayı nedir? - 1. Resim

Kazadan sonra asit nedeniyle eriyen ve tanınmaz hale gelen 18 yolcunun naaşı, kazanın olduğu yerin 10 metre ilerisine gömüldü. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından yaptırılan anıt mezara "Trafik Şehitliği" adı verildi.

HENDEK TRAFİK ŞEHİTLİĞİ OLAYINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

1965 Hendek otobüs kazasında 18 yolcu olay yerinde, 1'i kamyon şoförü olmak üzere 8 kişi hastanede hayatını kaybetti. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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