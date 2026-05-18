İller arası tayin başvuruları için verilen sürenin dolmasına kısa bir süre kala gözler sonuç takvimine çevrildi. Başvuru sürenin tamamlanmasından kısa bir süre sonra sonuçlar ilan edilecek. Peki, iller arası tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

İller arası tayin başvurularında sona gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularını 14-20 Mayıs arasında yapılabileceğini bildirmişti. Yayımlanan kılavuza göre, başvuru süreci son gün olan 20 Mayıs'ta saat 16.00'ya kadar devam edecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından öğretmenler sonuç tarihine odaklandı. Peki, iller arası tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İller arası tayin sonuçları için tarih belli olmuştu. Atama sonuçları 22 Mayıs'ta "personel.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin yeni görev yerlerine başlamak üzere yapacakları tebligat ve görevden ilişik kesme işlemleri ise 26 Haziran 2026 tarihinden itibaren başlayacak.

İLLER ARASI ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 20 Mayıs 2026 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir. Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dâhilinde öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda, öğretmenlikteki hizmet süresi* daha fazla olana öncelik verilecektir. Eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek



