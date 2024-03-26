Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Haberler > İnci Taneleri Necmi kim, gerçek adı ne? Onur Akbay hayatı ve biyografisi

İnci Taneleri Necmi kim, gerçek adı ne? Onur Akbay hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İnci Taneleri Necmi kim, gerçek adı ne? Onur Akbay hayatı ve biyografisi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı ve başrolünde oynadığı İnci Taneleri dizisinde Necmi karakterini Onur Akbay canlandırıyor. Onur Akbay'ın hayatı ve biyografisine dair detaylar haberimizde...

1990 doğumlu oyuncu Onur Akbay'ın hayatı, biyografisi ve daha önce oynadığı dizilere dair detaylar araştırılıyor. İşte, detaylar...

ONUR AKBAY KİMDİR?

Onur Akbay, 1990 yılında Diyarbakır'da doğdu. Çukurova Üniversitesinden mezun olan ünlü oyuncu Sıfır Bir dizisindeki Cihat rolüyle tanındı. Sıfır Bir, Sokağın Çocukları gibi dizilerde rol alan Akbay, son olarak İnci Taneleri dizisinde Necmi karakterini canlandırıyor. Cihan'ın yardımcısı olan Necmi, oto yıkama yapmaktadır. İnci Taneleri Necmi kim, gerçek adı ne? Onur Akbay hayatı ve biyografisi - 1. Resim

KAÇ YAŞINDADIR?

Onur Akbay, 34 yaşındadır. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Avusturya Türkiye ne maçı, hazırlık maçı mı EURO 2024 mü? - HaberlerAvusturya Türkiye ne maçı, hazırlık maçı mı EURO 2024 mü?Avusturya Türkiye maçı spikeri kim, maçı kim anlatıyor? - HaberlerAvusturya Türkiye maçı spikeri kim, maçı kim anlatıyor?Yargıtay Başkanlığı Seçimi 6. Tur Sonuçları! Yargıtay başkanlık seçimi 6. tur ne oldu, oylama sonucu belli oldu mu? - HaberlerYargıtay Başkanlığı Seçimi 6. Tur Sonuçları! Yargıtay başkanlık seçimi 6. tur ne oldu, oylama sonucu belli oldu mu?Bahar dizisi Rengin'in abisi Selim'i Uygar Özçelik canlandırıyor - HaberlerBahar dizisi Rengin'in abisi Selim'i Uygar Özçelik canlandırıyorMacit Koper kimdir, kaç yaşında? Bahar dizisi Rengin'in babası Tahsin kim? - HaberlerMacit Koper kimdir, kaç yaşında? Bahar dizisi Rengin'in babası Tahsin kim?Efe Tapmaz kimdir, olayı ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçmiş olsun telefonu - HaberlerEfe Tapmaz kimdir, olayı ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçmiş olsun telefonuYargıtay başkanı belli oldu mu? Yeni Yargıtay başkanı kim oldu, belirlendi mi? - HaberlerYargıtay başkanı belli oldu mu? Yeni Yargıtay başkanı kim oldu, belirlendi mi?Volkan Bahçekapılı kimdir, nereli? Volkan Bahçekapılı hayatı ve biyografisi - HaberlerVolkan Bahçekapılı kimdir, nereli? Volkan Bahçekapılı hayatı ve biyografisiBedrana filmi nerede, ne zaman çekildi? - HaberlerBedrana filmi nerede, ne zaman çekildi?Ömer Kerkez kimdir? Yargıtay Başkan Adayı Ömer Kerkez kim, nereli? Hayatı ve biyografisi! - HaberlerÖmer Kerkez kimdir? Yargıtay Başkan Adayı Ömer Kerkez kim, nereli? Hayatı ve biyografisi!
Sonraki Haber Yükleniyor...