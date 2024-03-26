İnci Taneleri Necmi kim, gerçek adı ne? Onur Akbay hayatı ve biyografisi

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı ve başrolünde oynadığı İnci Taneleri dizisinde Necmi karakterini Onur Akbay canlandırıyor. Onur Akbay'ın hayatı ve biyografisine dair detaylar haberimizde...

1990 doğumlu oyuncu Onur Akbay'ın hayatı, biyografisi ve daha önce oynadığı dizilere dair detaylar araştırılıyor. İşte, detaylar...

ONUR AKBAY KİMDİR?

Onur Akbay, 1990 yılında Diyarbakır'da doğdu. Çukurova Üniversitesinden mezun olan ünlü oyuncu Sıfır Bir dizisindeki Cihat rolüyle tanındı. Sıfır Bir, Sokağın Çocukları gibi dizilerde rol alan Akbay, son olarak İnci Taneleri dizisinde Necmi karakterini canlandırıyor. Cihan'ın yardımcısı olan Necmi, oto yıkama yapmaktadır.

KAÇ YAŞINDADIR?

Onur Akbay, 34 yaşındadır.