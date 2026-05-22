Instagram’ın yeni Şipşak (Instants) özelliği Türkiye’de kullanıma sunuldu ancak birçok kullanıcı bu sistemi kapatmanın yolunu arıyor. Peki Instagram Şipşak nedir, nasıl çalışıyor? Instagram Şipşak (Instants) özelliği nasıl kapatılır?

Instagram, kullanıcı deneyimini daha “anlık” hale getirmek için geliştirdiği yeni “Şipşak” özelliğini Türkiye’de kullanıma açtı. Dünya genelinde “Instants” adıyla sunulan sistem, özellikle doğal paylaşım deneyimini hedefliyor. Ancak yeni özellik ve sık gelen bildirimler birçok kullanıcı tarafından gereksiz ve rahatsız edici bulunmuş durumda. Peki, Instagram Şipşak (Instants) özelliği nasıl kapatılır? İşte adım adım çözüm...

INSTAGRAM ŞİPŞAK NEDİR?

Şipşak sistemi temel olarak anlık fotoğraf paylaşımına dayanıyor. Kullanıcılar yalnızca Instagram’ın kendi kamerasını kullanarak hızlı fotoğraf çekebiliyor ve bu görselleri yakın arkadaşlarına ya da karşılıklı takip ettiği kişilere gönderebiliyor. Paylaşılan içerikler tek görüntüleme sonrası kayboluyor ve belirli süre sonunda sistemden siliniyor.

INSTAGRAM ŞİPŞAK ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIYOR?

Instagram'ı açıp, Ekranın altında yer alan DM (Direkt Mesajlar) simgesine basın. Ekranın sağ altında görünen çeşitli fotoğrafların olduğu alana dokunun. Instagramın ilk kullananlar için gösterdiği alıştırma süreci tamamlandıktan sonra fotoğraf çekebileceğiniz bölüm açılacak.

Çekilen fotoğraf varsayılan olarak arkadaşlarla paylaşılırken, altta yer alan kısımdan yakın arkadaşlarla değiştirebilirsiniz.

INSTAGRAM ŞİPŞAK (INSTANTS) NASIL KAPATILIYOR?

Şu an için Instagram, özelliği tamamen kaldıran ayrı bir kapatma butonu sunmuyor. Ancak Şipşak bildirimlerini ve görünürlüğünü azaltmak mümkün. Bunun için kullanıcıların şu adımları izlemesi gerekiyor:

-Instagram uygulamasını açın

-Profil sayfanıza girin

-Sağ üst köşedeki üç çizgi menüsüne dokunun

-“Ayarlar ve Gizlilik” bölümünü açın

-“İçerik Tercihleri” veya bazı cihazlarda “Bildirimler” sekmesine girin

-“Instants / Şipşak içeriklerini gizle” seçeneğini aktif edin

Bazı kullanıcılar ise bu ayarın herkeste görünmediğini söylüyor. Reddit’te paylaşılan kullanıcı deneyimlerine göre Meta, özelliği şu anda kademeli A/B testi şeklinde dağıtıyor. Bu nedenle bazı hesaplarda kapatma menüsü henüz aktif olmayabiliyor.

