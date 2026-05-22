Kocaelispor’da Başkan Recep Durul, 24 Mayıs Pazar günü yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul'da kendi iradesiyle aday olmayacağını açıkladı. Dinlenmek istediğini belirten Durul, "Bu bir bayrak değişimi olsun" dedi.

Kocaelispor Olağan Seçimli Mali Genel Kurul'un ikinci birleşimi, 24 Mayıs Pazar günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak. Bilal Cem Acar, net dille kulüp başkanlığına aday olmayacağını ve liste çalışması yapmadığını ilan etti. Acar'ın birlikte hareket ettiği isimlerden Mehmet Yaşar’ın aday olacağı, seçimlere müdahil olmayacağını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın da onayını aldığı bilgisi kamuoyuna yansıdı.

Mevcut başkan Recep Durul, kendi iradesiyle aday olmayacağını ve kulübe dışarıdan destek vereceğini duyurdu.

Recep Durul

"KENDİ İRADEMLŞE ADAY OLMUYORUM"

Kocaelispor Başkanı, "Çekilmeye karar verdim. Hayırlısı inşallah. Kocaelispor’umuza elimizden geldiği kadar katkı vermeye çalıştık. Bu bir bayrak değişimi olsun. Hangi isim gelir, ne olur biter bilmiyorum. Şu an Mehmet Yaşar ismi var ama başka isimler olur mu, olmaz mı bilmiyorum. Başkası adına konuşamam ama kendi adıma ben aday olmayacağım. Bu iş yorucu bir iş, dinleneceğim. Kendi irademle yapıyorum bunu. Kimsenin etkisi yok. Hiçbir sıkıntı yok. Gönlü burada olmak isteyen çok insan var ama bu iş meşakkatli, yorucu ve kutsal bir görev. En iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Şükürler olsun ki Kocaelispor bayrağını en yukarıya taşımaya çalıştık. Kocaelispor’umuz 1'inci Lig’den Süper Lig’e şampiyon olarak çıktı. Süper Lig’de de başarılı sezon geçirdi. Ben de dinlenme ihtiyacı hissediyorum" dedi.

Maçlara gitmeye devam edeceğini ve camianın içinde olacağını vurgulayan Durul, "Yalnız bırakmayacağız. Yine elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bırakıp gitmek yok, üstümüze düşeni yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası